Yay!Bakery, a nova loja de cookies artesanais em Lisboa

Fica no Bairro Azul, perto do El Corte Inglés, e a especialidade são as cookies “ao estilo nova-iorquino”.

A interjeição de felicidade que dá nome a esta nova pastelaria em São Sebastião é mesmo o que vai sentir quando trincar pela primeira vez as suas bolachas. Crocantes q.b. por fora, meio húmidas por dentro, com muito chocolate. Se há pecado necessário depois de tanto tempo confinados é este da Yay! Bakery.

Suzana Rahde, Fabricio Zanotelli e Juliana Zanotelli abriram esta pequena pastelaria com café de especialidade junto ao El Corte Inglés a 12 de Março – já se sabe o que aconteceu a seguir, entre o estado de emergência e a nova adaptação à vida normal, não fecharam as portas, fizeram entregas ao domicílio, mas ainda não conseguiram dar a conhecer as suas bolachas como deve ser.

A produção é artesanal e as cookies estão sempre fresquinhas, como quem diz quentes e acabadas de sair do forno (o que significa pepitas meio derretidas em todas). Há três sabores fixos: o tradicional, com nozes e chocolate belga, de cacau com gotas de chocolate branco e de cacau com gotas de manteiga de amendoim (2,50€ cada). Todos os meses lançam um novo sabor, como o de banana e de coco.

Cada bolacha tem 100 gramas e todas são feitas com ovos de galinhas criadas no solo, baunilha de Madagáscar e chocolate Barry Callebaut – e são estes os três ingredientes essenciais da receita secreta da casa.

Com o desconfinamento progressivo, a Yay!Bakery vai instalar uma esplanada no exterior e acrescentar opções de almoços rápidos ao menu. Se preferir, pode continuar a encomendar as bolachas para entrega ao domicílio através da plataforma própria da Yay ou nas habituais Uber Eats e Glovo. Pode também passar lá e pegar uma caixa recheada para levar.

Rua Marquês da Fronteira, 12B (São Sebastião). Seg-Sáb 11.00-16.00. www.yaybakery.eu



