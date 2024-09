A iniciativa é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que a 25 de Setembro abre portas a mais uma edição do Dia da Sustentabilidade. A programação, que arranca às 10.00 e se prolonga até às 19.00, procura promover comportamentos mais saudáveis e sustentáveis. A entrada é livre.

Para começar bem o dia, está prevista uma aula de yoga das 10.30 às 11.30. Segue-se uma oficina de “artivismo climático” (11.00-12.30/ 14.30-16.00), um workshop de compostagem (15.00-16.30) e uma aula de forró (15.30-17.00). Mas não só. Até às 19.00, o que não vai faltar são coisas para ver e fazer, incluindo showcookings e conversas temáticas sobre sustentabilidade. Tudo gratuito.

A edição deste ano contará ainda com a presença da Seeds on Wheels, vencedora do Prémio Melhor Ideia de Negócio de 2023 do programa Go Green Go Social, da NOVA FCSH e do Santander Universidades. Este projecto, desenvolvido por dois antigos estudantes, promove eventos pop-up que sensibilizam para uma transição alimentar sustentável e local.

Ainda no campus da Avenida de Berna, está prevista a realização de uma Feira de Trocas, que permitirá a troca de itens Perdidos & Achados por bens alimentares, que mais tarde serão doados ao Banco Alimentar Contra a Fome.

O Dia da Sustentabilidade será também marcado pelo hasteamento da Bandeira Verde no campus da Avenida de Berna, uma distinção da Associação Bandeira Azul da Europa, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela faculdade ao longo do último ano. O evento terminará com uma sessão de música e networking ao ar livre.

Já no Colégio Almada Negreiros, em Campolide, a exposição da campanha “tODxS pela Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global” aborda, de forma interactiva, temas como ambiente e emergência climática, entre outros, com vídeos protagonizados pela encenadora, actriz e activista Clara Passarinho, e imagens do fotojornalista multipremiado Mário Cruz.

Avenida de Berna 26C. 25 Set, Qua 10.00. Entrada livre

