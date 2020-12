Yoopies promove comunidade de voluntários durante quadra festiva

Quando pensamos no Natal, pensamos em família, alegria e confraternização. Mas também pode ser uma época do ano muito solitária. É precisamente para ajudar as pessoas que se sentem especialmente sozinhas e desamparadas, devido às actuais restrições impostas pela pandemia, que a Yoopies, plataforma que facilita a procura e oferta de serviços domésticos, está a promover a campanha #NatalSolidário. Entre a comunidade de voluntários, a que também se poderá juntar, encontra prestadores de apoio domiciliário, mas também babysitters, petsitters e até professores.

“O serviço de apoio domiciliar surge como solução para idosos e pessoas do grupo de risco que dependem de cuidados especiais e que terão um fim de ano mais solitário por conta da pandemia da Covid-19”, esclarece Marina Chiarelli, country manager da Yoopies em Portugal. “Sempre respeitando as recomendações de distanciamento social e as regras de higiene, os voluntários disponibilizam algumas horas do seu dia para pequenos gestos de solidariedade, tais como ir ao supermercado comprar alimentos ou ir à farmácia buscar medicamentos”.

Além do apoio domiciliar, a iniciativa também conta com serviços de babysitting, pet sitting e apoio escolar online. Neste caso, a ideia é que os voluntários possam ajudar as famílias que têm mais dificuldade em conciliar o teletrabalho com a rotina das crianças ou os profissionais da saúde e dos sectores essenciais, que continuam a trabalhar na linha da frente e necessitam de ajuda nas tarefas domésticas, seja para levar o cão a passear ou cuidar das crianças durante algumas horas do dia.

Para procurar ajuda, para si ou para os seus vizinhos, basta registar-se na plataforma: terá de escolher o serviço que procura entre cinco opções diferentes (babysitting, aulas particulares, serviços de limpeza, cuidar de animais domésticos ou apoio domiciliário) e incluir a sua morada, para que a Yoopies possa mostrar-lhe os “funcionários” disponíveis, que deverá depois filtrar com a ajuda do filtro de pesquisa “Natal Solidário: candidatos voluntários”.

Se, por outro lado, quiser fazer parte da bolsa de voluntários, terá de registar-se na mesma, mas como “funcionário”, dentro da opção “Natal solidário: disponível para ser voluntário/a no período comemorativo de fim de ano”. No caso de ter dúvidas, pode sempre contactar a Yoopies (contato@yoopies.pt).

