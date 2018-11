YouTube Music chegou a Portugal para concorrer com o Spotify

A plataforma de streaming YouTube Music já se encontra disponível em Portugal. Além dos vídeos e tudo o que associamos ao YouTube, é possível ouvir álbuns completos, singles, remisturas e actuações ao vivo de vários artistas.

À semelhança do que acontece noutros serviços de streaming de música, os utilizadores recebem também recomendações com base naquilo que ouvem. Há ainda várias playlists organizadas por géneros musicais, tendências, estados de espíritos, etc.

O YouTube Music encontra-se disponível de graça, com anúncios, ou numa versão Premium, sem publicidade. A subscrição custa pelo menos 6,99€ por mês (há uma assinatura familiar, mais cara) e torna possível fazer downloads e ouvir música sem ligação à Internet.

Encontra-se também disponível em Portugal o serviço YouTube Premium, por 8,49€ por mês. Este serviço acesso dá acesso à versão premium do YouTube Music e do Google Play Music, o outro serviço de streaming de música da Google.

Com o YouTube Premium é também possível ver todos os vídeos do YouTube sem anúncios (algo que até agora só eram possível com um adblocker), e ouvir os vídeos em segundo plano no telemóvel, enquanto se faz outras coisas. A assinatura dá ainda acesso a todos os conteúdos YouTube Originals, incluindo séries como Cobra Kai ou Impulse.

