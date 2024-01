Yuppie: um restaurante leve e citadino para os executivos da Avenida

O restaurante é a mais recente aposta dos donos da cervejaria Sem Vergonha e do animado Descarado, ambos em Lisboa, e do gastrobar Vivant, no Algarve.

O nome está em inglês, como que a piscar o olho ao fenómeno norte-americano dos anos 1980, quando uma geração de jovens adultos conseguiu ocupar cargos de destaque em empresas e instituições financeiras e, consequentemente, enriquecer. Yuppie foi o termo atribuído a estes executivos e desde Novembro que é, também, um restaurante no hotel Turim Boulevard, em plena Avenida da Liberdade, embora tenha entrada independente pela rua do Salitre.

“Pela localização onde está, achámos que fazia todo o sentido fazer crescer a nossa oferta de restauração com um espaço mais urbano, mais executivo, numa zona muito propensa aos executivos dos escritórios, ao turismo, e também tem a parte residencial”, começa por explicar Francisco Nobre, que além de ser sócio do Yuppie, gere a cervejaria Sem Vergonha e o animado Descarado, ambos em Lisboa, além do novo gastrobar Vivant, no Algarve.

Arlei Lima

O espaço é grande, senta 90 pessoas, e tem uma estética sóbria, com alguns néons a sobressair. “O restaurante do hotel já estava decorado e o que nós fizemos foi a ‘deshotelização’ para passar a ser um restaurante urbano, citadino, com uma decoração mais leve, digamos assim”, diz Francisco. É aqui que também servem os pequenos-almoços do hotel, até abrirem portas ao público, pelas 12.00. O Yuppie ocupa ainda o rooftop do edifício, que reabre em Maio. “É um espaço muito simpático para almoçar, para tomar um copo, para os fins de tarde”, garante o responsável.

Arlei Lima Taco de tártaro de novilho

A inspiração pode ser americana, mas aquilo que chega à mesa é destas bandas. “É um restaurante de comida portuguesa, mas com um toque de modernidade. Não queremos reinventar nada, mas é uma abordagem moderna de pratos clássicos da gastronomia portuguesa”, acrescenta Francisco Nobre. O couvert (2,8€) inclui um cesto de pão, manteiga, azeite e puré de cenoura algarvia. A sugestão é para seguir com os croquetes de leitão (4€/duas unidades), com o taco de tártaro de novilho (4€) e com a salada de polvo (14€).

Arlei Lima Salada de polvo

Para mais sustento, há um polvo assado com puré de batata negro (27€), um nasi goreng de legumes (14€), ou um tataki de novilho à portuguesa (23€), que acompanha bem com batatas fritas (5€). E a encerrar, um cheesecake de chocolate e pêra rocha (7€) ou uma panacota de iogurte grego e laranja do Algarve (7€). Durante a semana, além da carta, o almoço tem a opção de buffet (22€). Os pratos principais vão variando (à sexta-feira há cozido à portuguesa, por exemplo), inclui saladas de entrada, sobremesa, água e uma bebida. Tudo isto é cortesia do chef executivo, Sandro Farinho.

Arlei Lima

A cozinha é forte ao almoço e ao jantar, mas estando aberta consecutivamente, até à meia-noite, tem ainda uma carta “mais informal, com pregos e hambúrgueres” a pensar nos finais de tarde. Aos domingos há brunch e às sextas e sábados à noite, um DJ toma conta da cabine. “Não é para ser como o Descarado, que está aberto até às tantas da manhã, mas é para dar uma experiência interessante ao jantar, com música”, esclarece o sócio.

Sobre o Yuppie é tudo, mas esperam-se novidades noutros negócios de Francisco Nobre muito em breve. “O Descarado está neste momento em remodelação. Onde ele existe vai dar lugar a um novo conceito, que abrirá em Fevereiro, com outro nome”, revela. Por outro lado, “o conceito Descarado passar a estar noutra localização mais central”, remata.

Rua do Salitre, 28 (Avenida da Liberdade). Seg-Dom 12.00-00.00

+ Com o novo menu ao balcão, o Mattë quer subir de nível

+ No JNcQUOI da Comporta, um luxo nunca vem só