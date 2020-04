Zero em Comportamento lança plataforma de streaming online

Com as salas de cinema temporariamente encerradas, a Zero em Comportamento acaba de criar um videoclube online. Para já, vai ser possível encontrar os filmes que fazem parte dos Filminhos Infantis à Solta Pelo País. Mas não só.

Em comunicado, a associação cultural explica que, numa primeira fase, o videoclube "começa por conter os filmes que fazem parte do catálogo da associação, organizados por temáticas, por curtas e longas metragens, e para todas as idades". Mas o plano passa por acrescentar outro tipo de oferta.

No Videoclube da Zero em Comportamento, além dos Filminhos Infantis à Solta no País, encontram-se alguns dos programas temáticos para os diferentes níveis de ensino (por exemplo, Os Animais Andam Loucos para o Pré-Escolar ou As Diferenças Definem-nos para o 1º Ciclo). E também as longas metragens Desculpa! – Uma História Sobre Bullying, Infância, Adolescência Juventude, 17 Raparigas, Um Oceano de Plástico e Doutores Palhaços.

Qualquer dos filmes e programas de filminhos poderá ser alugado, durante 48 horas por 3€, existindo também a possibilidade de subscrição anual (5€ por mês ou 45€) ou semestral (25€). Em caso de subscrição, os conteúdos ficam disponíveis sem limite de tempo ou de visualizações.

Em cima da mesa está também um conjunto de soluções para que a plataforma responda ao interesse de muitas escolas que, devido aos constrangimentos causados pelo surto de covid-19, ficaram impedidas de apresentar os filmes aos alunos.



"O projecto está assumidamente em testes, pelo que não estão excluídas alterações pontuais ou dificuldades temporárias. No entanto, o objectivo é que esta se torne numa plataforma fiável e duradoura."

