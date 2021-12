Zero Waste Lab cria mapa de lojas e serviços sustentáveis na cidade

A organização sem fins lucrativos Zero Waste Lab decidiu criar o Mapa Lisboa Lixo Zero, um roteiro colaborativo e aberto ao contributo de todos. O objectivo é identificar bens, serviços, espaços, equipamentos e infraestruturas da cidade, que promovam o bem-estar comunitário e a sustentabilidade no bairro em que se inserem, como lojas em segunda mão, ciclo-oficinas e hortas. Para contribuir para o mapa, disponível online, basta carregar no botão “Adicionar” e preencher o formulário de submissão e identificar até três respostas locais de apoio à comunidade.

Entre as alternativas sustentáveis, divididas por categorias, que poderá descobrir no mapa, encontram-se locais de venda e aluguer de bicicletas (como a Bina Clínica), hortas urbanas (como a do Parque Hortícola de Telheiras), compostores comunitários (como o da Associação Renovar a Mouraria), lojas a granel (como a Maria Granel), feiras e mercados, serviços partilhados (como o da Lavandaria Ecológica Super Avó) e de manutenção, recolha de resíduos, moedas locais (como a da Associação CLIP – Recursos e Desenvolvimento), associações e lojas de bens em segunda mão.

Esta iniciativa nasceu a partir do projecto piloto BipZip CML 2020 “Movimento de Impacto em Cadeia”, promovido pelo Zero Waste Lab em parceria com organizações de desenvolvimento comunitário da cidade. Resultado de um trabalho participativo de mapeamento com os residentes de quatro territórios de Lisboa – Marvila, Lumiar, Alfama e Ajuda –, pretende construir uma nova cultural local de gestão circular dos recursos.

