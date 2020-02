“Zero Zero Zero” percorre a rota da droga traçada por Saviano

A HBO estreia esta sexta-feira Zero Zero Zero, série baseada no livro de Roberto Saviano que segue a viagem de um carregamento de cocaína, desde a origem à entrega.

Termos o nome do jornalista e escritor italiano Roberto Saviano associado a uma série de televisão ou um filme é, desde logo, a garantia de que o que iremos ver está muito, muito perto da realidade. E como Saviano é um especialista em assuntos ligados à mafia (e muito em especial à Camorra napolitana) e às suas múltiplas actividades ilícitas, nomeadamente o tráfico de droga, podemos estar certos de que o que é mostrado na nova série da HBO, Zero Zero Zero, apresenta um altíssimo grau de veracidade.

Baseada no livro homónimo publicado em 2013, e tendo entre os seus criadores e argumentistas Sergio Solima, responsável pela série Gomorra, também inspirada num livro de Saviano e no filme a que deu origem, Zero Zero Zero é interpretada por Gabriel Byrne, Dane DeHaan, Andrea Riseborough e Giuseppe De Domenico. O enredo segue a jornada de um carregamento de cocaína, desde o momento em que é encomendado no México por mafiosos italianos, até ser preparado, enviado através do Atlântico, entregue e pago.

Através das histórias das várias personagens, a série expõe e explica os mecanismos pelos quais a economia ilegal se torna parte da economia legal. E como ambas estão ligados a uma lógica implacável de poder e controlo, envolvendo fortunas em dinheiro e afectando a vida e os relacionamentos de todas as pessoas envolvidas, das mais poderosas às mais anónimas.

