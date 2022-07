Zero35: tesouras, secadores e uma dose de minimalismo

O bairro já se está a habituar aos novos vizinhos. Durante os últimos anos, Diego Morais mudou-se para um espaço mais privado e atendeu as suas clientes à porta fechada. Quando a pandemia começou a dar tréguas, e com a clientela a aumentar, decidiu procurar um espaço maior e voltado para a rua. Chegou à Lapa, compromisso ideal entre ficar no centro da cidade e tirar partido do ambiente pacato desta zona residencial.

"Tivemos de sair do estúdio onde estávamos para conseguir atender toda a gente. Mesmo assim, continuamos a fazer de tudo para manter o atendimento personalizado", explica Diego, à conversa com a Time Out. Há três anos a viver em Portugal, trouxe para o novo espaço um pouco da sua terra natal – Santo António do Amparo, Minas Gerais, onde o prefixo dos números de telefone é precisamente 035.

© Mariana Valle Lima

O espaço foi transformado para dar lugar a um salão acolhedor e minimal, onde as paredes têm um ar inacabado e a paleta de beges domina até o mobiliário. No total, trabalham cinco pessoas no Zero35, embora a prioridade seja sempre não juntar demasiados clientes à mesma hora. O salão não funciona à porta fechada, mas Diego quer manter uma atmosfera de exclusividade e evitar a lotação esgotada.

A cor é a sua especialidade. Nos últimos anos, Diego aprendeu a dominar a arte dos louros, embora seja também procurado pelos trabalhos com cores berrantes, tão na moda por estes dias. Na estante, são privilegiados os produtos naturais, sobretudo no que toca a tratamentos e hidratações. A Authentic Beauty Concept é a favorita neste campeonato. Nas colorações, a equipa trabalha com produtos Schwarzkopf e Wella. Os preços começam nos 60€. Os cortes são a partir de 30€ (corte masculino).

Além da sala principal, onde se corta, penteia e pinta, mesmo ao lado de uma pequena recepção, existe um espaço reservado às unhas, onde Flávia Lopes dá largas à criatividade. Da manicure clássica às propostas mais arrojadas de nail art, ela domina a técnica. Os preços começam nos 14€. À semelhança do resto do salão, os dotes começam agora a ser descobertos pelos vizinhos, portugueses e não só. Entre franceses e americanos, o Zero35 já tem uma clientela internacional.

Rua da Bela Vista à Lapa, 75 A. 934 440 699. Ter-Sex 10.00-19.00 e Sáb 10.00-17.00

