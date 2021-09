Zona de Santos encerra três horas mais cedo até domingo

Os estabelecimentos passam a encerrar às 23.00, para evitar ajuntamentos e facilitar o trabalho da PSP no controlo da criminalidade violenta que se tem verificado em Lisboa.

A notícia foi avançada pelo presidente da Junta de Freguesia da Estrela esta quinta-feira. Após ter-se reunido com os empresários da zona de Santos para discutir a questão da segurança na área do Largo Vitorino Damásio, Luís Newton anunciou o encerramento dos estabelecimentos três horas mais cedo, até ao próximo domingo, 26 de Setembro. O objectivo é evitar os ajuntamentos com milhares de pessoas que têm acontecido madrugada adentro, bem como criar condições para apoiar o trabalho da PSP.

Nas últimas semanas, Lisboa tem registado situações de criminalidade violenta em contexto de diversão nocturna, nomeadamente no Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, tendo-se verificado mesmo ocorrências de esfaqueamentos. “Esta é, sobretudo, uma medida experimental para tentar perceber se uma solução desta natureza tem eficácia. A verdade é que continuamos a assistir diariamente a ajuntamentos e situações de conflito na via pública, que têm originado inclusivamente feridos”, explicou Luís Newton, que adiantou também a disponibilização por parte da autarquia de fiscais para controlar o encerramento dos espaços.

O levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a Covid-19 arrancou a 1 de Agosto, com regras aplicáveis em todo o território continental, inclusive o limite de horário de encerramento até às 02.00 para a restauração, mas também para bares e outros estabelecimentos de bebidas sujeitos às mesmas regras – os bares que recusem funcionar nessas condições permanecem encerrados até Outubro, tal como já acontece com as discotecas.

+ O Jamaica volta a invadir o Selllva para nos lembrar das velhas noites do Cais do Sodré

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana