Zoo celebra os animais com feira do livro e um concerto do Avô Cantigas

Para celebrar o Dia Mundial do Animal, que se assinala a 4 de Outubro, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou, para a área de acesso livre do parque, três dias repletos de música, histórias, workshops e actividades grátis para toda a família. Além de uma Feira do Livro Infantil, o programa contempla ainda um concerto do Avô Cantigas em defesa da conservação da natureza.

O programa de festas arranca no Dia Mundial do Animal, pelas 14.00, com a abertura da feira do livro e de uma exposição de materiais zoológicos, à volta da qual vão também decorrer zoo talks até às 18.00. Se preferir música a livros, há sessões de karaoke até às 16.00. No dia seguinte, 5, a Feira do Livro Infantil começa mais cedo, pelas 11.00, juntamente com oficinas científicas e zoo talks. Às 11.00, há também uma sessão de yoga. Segue-se uma oficina de desenho, às 14.00, e o concerto do Avô Cantigas, às 16.00. Dos êxitos do presente aos clássicos do passado, o “avô” mais acarinhado de Portugal promete pôr toda a família a cantar pela conservação da natureza.

No domingo, 6, há mais feira, oficinas e zoo talks a partir das 11.00. Segue-se uma Hora do Conto às 11.00 e outra às 14.00, com Elsa Serra, que dará voz aos livros A Charada da Bicharada, de Alice Vieira e André Letria, e Animais e Animenos, de Rita Taborda Duarte e Pedro Proença. Para terminar, conte ainda com uma oficina de desenho às 16.00.

Zona de acesso livre do Jardim Zoológico de Lisboa. Sex 14.00-18.00, Sáb e Dom 11.00-18.00. Entrada grátis.

