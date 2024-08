Zoo de Lisboa: a zona dos pinguins está de cara lavada e tem novos inquilinos

O Jardim Zoológico de Lisboa decidiu renovar a instalação dos pinguins-do-cabo. Inspirada nas praias rochosas da África do Sul, de onde esta ave é proveniente, a intervenção incluiu a expansão tanto da área seca como da zona de natação, promovendo ainda a integração de vegetação similar à do seu habitat natural, substratos adequados à espécie e a incorporação de ninhos estilizados e soluções de controlo térmico.

© Jardim Zoológico de Lisboa

“Esta renovação foi igualmente acompanhada pelo nascimento de uma exposição com recurso a painéis educativos e pretende dar a conhecer aos seus visitantes as espécies de pinguim que existem no mundo e as características e comportamentos naturais da espécie, bem como as características do seu habitat natural, muitas vezes desconhecido pela população”, lê-se em comunicado do parque, que anuncia também o nascimento de duas crias, que já podem ser vistas a explorar a nova instalação, aprendendo com o grupo.

© Jardim Zoológico de Lisboa

O Pinguim-do-cabo (Spheniscus demersus) está classificado como ‘Em Perigo’ desde 2010 pela União Internacional para a Conservação da Natureza, devido à drástica diminuição dos stocks de peixe, à pesca excessiva, às alterações climáticas e à poluição do habitat, sobretudo por derrames de petróleo. Mas o Jardim Zoológico contribui desde 2017 para a recuperação da espécie, apoiando a SANCCOB, a Fundação para a Conservação das Aves Costeiras da África do Sul. Esta organização sem fins lucrativos pretende reverter o declínio das populações de aves marinhas doentes, feridas, abandonadas ou afectadas por derrames de petróleo, através do seu resgate, reabilitação e libertação. Anualmente, reabilita 600-900 ovos e crias que são posteriormente reintroduzidas.

Jardim Zoológico de Lisboa. Horário de Verão: Seg-Dom 10.00-20.00 (última entrada às 18.45). 18€-20,50€ (grátis até aos dois anos)

