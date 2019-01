Zoo de Lisboa abre à noite no Dia dos Namorados com programa especial

Este ano, no Dia dos Namorados, os pombinhos podem optar por um programa mais selvagem. O Zoo de Lisboa desafia-o a conhecer o Trilho dos Namorados.

A partir das 18.15 de 14 de Fevereiro os casais que se inscreverem nesta proposta amorosa do Jardim Zoológico alfacinha vão ser postos à prova. Recheado de jogos e actividades temáticas, o programa Trilho dos Namorados vai começar com as histórias secretas que o tratador dos felinos tem para contar, apenas um aperitivo do jantar com música ao vivo que vai decorrer na estufa de pedra do Jardim do Roseiral, onde será também servida uma bebida de boas-vindas.

O menu inclui crepe de camarão com jus de bivalves à bulhão pato em cama de rúcula selvagem e redução de vinagre balsâmico; vazia de vitelão com emulsão de mostarda Dijon, batatinhas assadas e cogumelos Portobello; e bolo de chocolate cremoso com coulis de framboesas. As bebidas estão incluídas no preço (140€/casal), assim como o acesso ao parque.

As inscrições estão abertas até 7 de Fevereiro (através do email comercial@zoo.pt), mas não demore muito a decidir: as inscrições são limitadas a 20 casais.

