Zoo de Lisboa celebra Dia Mundial da Alimentação com várias actividades

O Dia Mundial da Alimentação celebra-se todos os anos a 16 de Outubro. E a festa começa logo nas bilheteiras do Jardim Zoológico: nos dias 16, 17 e 18 de Outubro, é possível usufruir de um desconto directo de 15% na compra do seu bilhete. Mas há mais propostas para assinalar a efeméride, desde uma exposição até um peddy-paper temático.

Por exemplo, sabia que há espécies capazes de identificar as propriedades presentes nos alimentos que consomem? Poderá descobrir esta e muitas outras curiosidades já este sábado, 17 de Outubro. Numa parceria com o Lidl, o Zoo preparou não só uma exposição de oito painéis sobre produtos biológicos e a sua importância na alimentação, como um peddy-paper temático para toda a família.

Para terminar o dia em grande, todos os exploradores que aceitarem o desafio vão poder dar largas à imaginação e deixar uma receita criativa da sua autoria no marco de correio, localizado na Quintinha do Lidl. As receitas vão ser posteriormente avaliadas pelo Lidl e a mais original será recriada e divulgada nas Cooking Classes, disponíveis no canal de Youtube da marca.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-18.00 (as bilheteiras fecham 45 minutos antes da hora de encerramento do Zoo). 14,50€-22,50€. Grátis até aos dois anos.

