Zoo de Lisboa celebra Páscoa com caça aos ovos, surpresas e prémios

O Jardim Zoológico de Lisboa vai assinalar a Páscoa entre os dias 7 e 9 de Abril, com várias actividades, surpresas e prémios para os visitantes. Os mais novos, por exemplo, podem obter um passaporte na entrada, logo depois das bilheteiras, para saltar de pista em pista numa caça aos ovos, que os vai levar até à Quintinha, onde lhes esperam várias surpresas. Mas há mais.

Além de um quiz que desafia as famílias a aprender mais sobre ovos e ovíparos, a Casinha do Lidl, na área de acesso livre, será palco de um workshop artístico, do jogo “Salta como um coelho” e de um cantinho com brinquedos de madeira, que as crianças podem usar à vontade.

Estão ainda previstas “Animal Talks”, que vão ocorrer pelo parque para dar a conhecer o maior ovo posto por uma ave, as diferenças entre ovos de ave e de réptil, ou a variada paleta de cores que os ovos podem assumir, entre muitas outras curiosidades.

Já nas bilheteiras também há vantagens por estes dias. Para usufruírem de 15% de desconto, os seguidores da página oficial de Instagram do Jardim Zoológico podem enviar, até 6 de Abril, uma mensagem privada através da rede social, para solicitar o voucher associado.

Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios). Seg-Dom 10.00-20.00 (as bilheteiras encerram às 18.45). 13,78€-21,38€. Grátis até aos dois anos.

