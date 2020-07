Zoo de Lisboa comemora Dia Mundial da Conservação com um novo projecto

O Dia Mundial da Conservação foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para sensibilizar para a necessidade urgente de proteger os animais e os seus habitats. Este ano, o Jardim Zoológico de Lisboa assinala a data com o lançamento da “Hora do Conto – Contos do Zoo”, já na próxima terça-feira, 28 de Julho.

Numa parceria com o Plano Nacional de Leitura, vão ser partilhados vários contos infanto-juvenis, baseados em factos reais, que terão como protagonistas alguns dos animais do Jardim Zoológico de Lisboa. Para não perder pitada, basta ficar atento ao canal de Youtube e blogue do parque. O primeiro conto da série será sobre “Zadig, o Leopardo”.

Além deste novo projecto, o parque anunciou esta sexta-feira o resultado do contributo de todos os seus visitantes para a recuperação da flora e fauna da Austrália que, no final de 2019 e início de 2020, viu o seu habitat devastado por incêndios florestais de grande dimensão.

“Desde 1991 que o Jardim Zoológico participa no programa de conservação in situ dos koalas, em colaboração com a Sociedade Zoológica de San Diego (EUA)”, lê-se em comunicado. “No decorrer desta catástrofe, o apoio do Zoo foi reforçado e o contacto permanente com o Dr. Bill Ellis e a Dra. Kellie Leigh, biólogos de campo financiados pelo programa, permitiu averiguar a verdadeira dimensão do problema, assim como quais as necessidades mais urgentes para o resgate dos animais.”

A recolha de donativos estava inicialmente pensada para decorrer de Janeiro a Março, mas manteve-se activa até Julho e o valor angariado servirá para a aquisição de dois dispositivos GPS. Segundo a Dra. Leigh, estes “serão essenciais para estimar tanto a população de koalas como o estado do seu habitat, a necessidade mais imediata que temos nesta fase.”

