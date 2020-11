Zoo de Lisboa dá a conhecer novas crias e promete mais surpresas este Natal

O Jardim Zoológico de Lisboa voltou a ser maternidade de várias espécies durante o mês de Outubro. Entre os nascimentos registados, destacam-se seis veados-da-birmânia (Rucervus eldii thamin), que vêm trazer esperança a uma espécie em declínio. Mas há mais novidades. Para antecipar a época natalícia, acaba de ser lançado um desconto de 15% em bilhetes online, que devem ser adquiridos até 31 de Dezembro, mas podem ser usados até ao final de Maio do próximo ano.

“O Jardim Zoológico convida assim os seus visitantes a conhecer os mais recentes membros da família dos cervídeos, num final de ano repleto de surpresas para serem desvendadas em breve, no site do Zoo”, lê-se em comunicado.

Classificado como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o veado-da-birmânia encontra-se ameaçado sobretudo pela caça para a obtenção das suas hastes como troféu e pela perda do seu habitat no centro de Mianmar, antiga Birmânia. É por isso que o nascimento de três fêmeas e três machos desta espécie no Jardim do Zoológico de Lisboa é tão importante.

Na mesma instalação do parque, habitam também chitais (Axis axis), pequenos cervídeos asiáticos que registaram também três nascimentos. Esta é uma espécie classificada como “Pouco Preocupante” pela IUCN, no entanto, a sua sobrevivência depende de um frágil equilíbrio estabelecido com as comunidades locais, assim como da existência de áreas protegidas no seu habitat.

Para descobrir mais sobre as cerca de 300 espécies que habitam na morada mais selvagem da cidade de Lisboa, basta consultar a informação sobre todos os animais, de A a Z. Aproveite e usufrua dos 15% de desconto nos bilhetes online. Até ao final do ano, vão haver mais surpresas e descontos. Antes, o Jardim Zoológico lança um conjunto de directos com biólogos a partir do canal de YouTube do parque, que irá levar os portugueses aos quatro cantos do mundo já a partir de 21 de Novembro.

Não se esqueça ainda que durante o fim-de-semana de 21 e 22 de Novembro o Jardim Zoológico só irá funcionar entre as 10.00 e as 13.00, cumprindo as decisões governamentais ao abrigo do Estado de Emergência em vigor.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Sex 10.00-18.00. Sáb-Dom 10.00-13.00. 12,33€-19,13€ (online até 31 de Dezembro) e 14,50€-22,50€ (na bilheteira do Zoo). Grátis até aos dois anos.

