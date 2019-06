Zoo de Lisboa estreia nova casa dos flamingos com atelier para crianças

No Dia Mundial do Flamingo, leve os miúdos ao Jardim Zoológico para conhecerem as novas instalações desta ave pernalta e construírem o seu próprio “flamingo” num atelier de trabalhos manuais.

Os flamingos são as aves mais inconfundíveis do Jardim Zoológico. Além da cor carmim e do aspecto guia, estas aves pernaltas juntam-se em grupos e é comum observá-las em coloridas movimentações, alimentando-se com a cabeça invertida, muitas vezes mergulhada na água. No Dia Mundial do Flamingo, 23 de Junho, as crianças são convidadas a participar num atelier de trabalhos manuais junto às novas instalações da espécie, com relva e uma mistura de argila e areia, para poderem construir os seus ninhos na época de nidificação.

Além dos diferentes tipos de substrato, existem ainda dois pontos de água, um exclusivo para alimentação e outro, mais profundo, perfeito para os flamingos nadarem. A vegetação também foi cuidadosamente seleccionada, incluindo espécies vegetais que, no futuro, vão formar barreiras visuais, resultando em zonas de abrigo para os animais, dispostas de acordo com a deslocação do bando.

Entre as 11.00 e as 18.00 deste domingo, poderá ver pela primeira vez as novas instalações e, caso haja petizes em casa sem programa de festas, convide-os a juntar-se ao passeio, para aprenderem mais sobre flamingos. Sabia, por exemplo, que o Flamingo-rubro (Phoenicopterus ruber) é uma espécie que habita em margens de lagoas salinas, rios e estuários da América Central?

Apesar de actualmente a IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) classificar o estatuto de conservação dos flamingos como “pouco preocupante”, a crescente perturbação humana e a perda de habitat podem comprometer o seu futuro.

Os bilhetes para entrada no Jardim Zoológico, que dão acesso ao atelier de trabalhos manuais, custa entre 14,50€ (para crianças dos três aos 12 anos) e 22€ (para adultos dos 13 aos 64 anos). As crianças até aos dois anos não pagam.

