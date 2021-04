Zoo de Lisboa reabre com descontos até ao final de Abril

A Primavera está aí e não há melhor forma de aproveitar a estação do que com um passeio ao ar livre, sozinho ou em família. É exactamente essa a proposta do Jardim Zoológico de Lisboa, que já está novamente de portas abertas e oferece 15% de desconto até 30 de Abril, em todos os bilhetes comprados no seu site com antecedência.

Além da vegetação exuberante, que com a mudança de estação se deverá apresentar ainda mais extraordinária, poderá matar saudades dos residentes da morada mais selvagem da cidade. Das girafas aos recém-chegados cangurus-vermelhos, há cerca de 300 espécies à espera da sua visita.

“O mesmo zoo de sempre e da memória de todos os portugueses que se apresenta como uma opção segura para desfrutar em família, num espaço amplo e ao ar livre, e que promete transportá-lo numa empolgante viagem pelos quatro cantos do mundo”, lê-se em comunicado do parque zoológico e botânico, que relembra ainda o impacto de apadrinhar um animal ou contribuir com um donativo.

Inaugurado em 1884, o Jardim Zoológico de Lisboa foi o primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica. Actualmente tem um papel concreto a desempenhar no plano da conservação das espécies, através da colaboração com diversas instituições, universidades e escolas nacionais e internacionais, no âmbito académico das mais diversas áreas do ensino.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Sex 10.00-18.00 e Sáb-Dom e feriados 10.00-13.00. 12,33€-19,13€ (online, até 30 de Abril).

