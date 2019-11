Zoo de Lisboa recebe Pai Natal aos fins-de-semana com actividades para famílias

O reino animal junta-se às celebrações natalícias da cidade. O Pai Natal chega este sábado, 30, ao Jardim Zoológico e traz com ele uma série de actividades especiais para viver em família – o velhinho das barbas vai estar por lá todos os fins-de-semana de Dezembro.

No sábado arrancam as festividades, logo às 11.00, com uma apresentação na Baía dos Golfinhos de espectáculo para ver em família e para sair de lá sensibilizado para a conservação dos oceanos. Depois é hora de se pôr em sentido e preparar-se para a parada que celebra a chegada do Pai Natal, acompanhado pela sua trupe de duendes.

Ainda durante o dia de sábado, vai ser possível deixar os miúdos à vontade na Quintinha do Lidl, a zona onde é reproduzida uma quinta tal e qual como se estivesse no campo. Há patos, porquinhos e galinhas para alimentar e jogos para se entreterem. Nesta zona pode ainda deixar os gaiatos brincarem no globo de Natal insuflável e, em família, plantar o seu pinheirinho – que poderão depois levar para casa para enfeitar.

Os habitantes habituais do zoo também vão receber alguns presentes, uma ideia da organização para estimular ainda mais o comportamento natural dos animais.

A magia da quadra não fica por aqui e tal como o Pai Natal, que estará lá todos os fins-de-semana de Dezembro, também as crianças vão poder participar nesses dias em actividades e oficinas de contos de Natal, calendários do advento ou até aprender a fazer biscoitos natalícios. Pode consultar a agenda completa aqui, e olhe que há muitas coisas que acontecem na zona de acesso livre do Jardim Zoológico.

Praça Marechal Humberto Delgado. Dia 30 de Novembro, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Dezembro.