Zunzum Gastrobar recebe o novo ano com um brunch

Já é tradição e tradições como esta não se quebram. No Zunzum Gastrobar recebe-se 2024 com um menu de brunch a rigor. Custa 42€ por pessoa e as crianças até aos três anos não pagam.

No restaurante da chef Marlene Vieira, o novo ano faz-se à volta da mesa. O Brunch de Ano Novo inclui opções para todos os gostos. Para começar, há pão de trigo integral e pão brioche, acompanhados de manteiga e pasta de chouriço. No que toca a entradas, temos maky de queijo de São Jorge, presunto e goiabada; um crepe salgado com espadarte fumado e ovas de truta; sapateira e abacate; ovo em cocotte com duxelle de cogumelos e mousse de batata e trufa; mini pataniscas de bacalhau; e, por fim, camarão crocante com manjericão e maionese de caril.

Para prato principal, pode escolher entre polvo na brasa, acompanhado de batata doce e pesto de ervas; rosbife de vitela com gnochis, cogumelos e queijo de São Jorge; ou peito de pato e arroz de forno com enchidos. Este último dá para duas pessoas. À hora da sobremesa, é servido um enrolado de ananás dos Açores; uma tarte de chocolate e caramelo salgado; um pudim abade priscos com frutos vermelhos; uma mini bola de berlim Romeu e Julieta; e um brûlée de baunilha e pêra bêbada.

O menu, que custa 42€ por pessoa, inclui uma welcome drink, couvert, entradas, um prato principal à escolha e sobremesas. As crianças até aos três anos não pagam e, dos três aos dez, pagam apenas metade do valor. As reservas são feitas através do email hello@zunzum.pt ou do número de telefone 915 507 870. No acto da reserva, 50% do valor deve ser pago, por MB Way ou transferência bancária.

Terminal de Cruzeiros de Lisboa (Santa Apolónia). 1 Jan. Seg 12.00-16.00. 42€

+ Guia Michelin dedicado a Portugal não significa mais inspectores portugueses



+ Black Trumpet, um restaurante onde até os cocktails levam cogumelos