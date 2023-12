Guia Michelin dedicado a Portugal não significa mais inspectores portugueses

Gala acontece a 27 de Fevereiro em Albufeira e vai ser apresentada por Catarina Furtado. Vinda para Portugal é fruto do investimento do Turismo de Portugal de cerca de 400 mil euros.

A gala da Michelin em Portugal está marcada para 27 de Fevereiro do próximo ano no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, como já tinha sido anunciado. Agora, sabe-se que será apresentada por Catarina Furtado. Apesar de não revelar dados sobre os inspectores, a organização do evento informou ainda, num encontro com a imprensa portuguesa, esta quarta-feira, que a decisão de separar Espanha e Portugal não significa um maior número de portugueses no clã de especialistas que atribui as estrelas.

É um dos maiores mistérios da gastronomia e assim se vai manter. Quem são afinal os inspectores que visitam os restaurantes e decidem aqueles que devem ser distinguidos como os melhores entre os melhores? “Actualmente, os inspectores que viajam por todos os destinos do Guia são uma equipa global, são homens e mulheres de mais de 15 nacionalidades e viajam por todo o mundo”, respondeu Monica Rius, directora de comunicação e marca para a Michelin Espanha e Portugal, explicando que a existência de um guia exclusivo não obriga à existência de inspectores nacionais. “Por exemplo, na Turquia não há inspectores turcos. É uma equipa internacional formada em cozinha internacional [uma formação da própria Michelin] que viaja por todo o mundo. E o que temos são pessoas que viajam quase 365 dias ao ano, comem mais de 300 vezes fora de casa para poder visitar todos os estabelecimentos”, continua.

Monica Rius acrescentou ainda que a Michelin não revela sequer o número de inspectores, mas insistiu que “45 destinos só se conseguem com uma equipa internacional”. E destacou a independência de cada uma das pessoas envolvidas. “Se um estabelecimento foi visitado por cinco [inspectores] para poder dar uma distinção, os cinco têm que estar de acordo com a distinção e com o nível da mesma distinção”, especificou. “Os critérios de selecção e o compromisso do Guia seguem iguais desde a sua criação.”

Sobre a gala do Algarve, a organização fez saber que faz parte dos planos não dar apenas destaque aos chefs e restaurantes estrelados, mas também àqueles que são recomendados ou que recebem o Bib Gourmand, que aponta os restaurantes com a melhor relação qualidade/preço. “Se um Bib Gourmand começa a oferecer menus por 75€ ou 80€, tem de sair dessa classificação. Pode passar a recomendado, mas já não seria um restaurante com um equilíbrio qualidade/preço”, adiantou a directora de comunicação.

Não estão ainda fechadas as categorias paralelas a ser premiadas – em Espanha, por exemplo, distingue-se o melhor sommelier ou melhor serviço de sala. Também ainda não é certo que o Guia Michelin para Portugal seja impresso, podendo apenas a selecção existir online.

Presente no encontro com os jornalistas, estava Lídia Monteiro, vogal do conselho directivo do Turismo de Portugal, entidade responsável pela vinda da Michelin, que revelou, sem especificar o número, que o investimento na gala rondou os 400 mil euros. “Nós temos um plano de promoção da gastronomia portuguesa, na qual se inclui também um apoio a este evento. E o que eu posso dizer é que este ano foi provavelmente o ano em que nós tivemos um investimento maior”, disse a responsável. “Estamos a falar acima de 800 mil euros, mais ou menos”, acrescentou, reduzindo o investimento na gala a “cerca de metade deste valor”.

Até ao grande dia, a Michelin pretende ter mais acções. Em Janeiro, está planeado o anúncio do alinhamento dos chefs que estarão a cozinhar no evento com Dieter Koschina, do restaurante Vila Joya (duas estrelas Michelin), e Rui Silvestre, do restaurante Vistas Rui Silvestre (uma estrela Michelin), nomeados os coordenadores gastronómicos da Gala.

Actualmente, Portugal conta com sete restaurantes com duas estrelas Michelin, 30 com uma estrela (embora uma pertença ao Eneko Lisboa, que fechará no final deste ano), 37 Bib Gourmand e 90 recomendados.

