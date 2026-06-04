Nem só de cerveja se faz a festa. Selecionámos quatro vinhos portugueses com a frescura e a estrutura ideais para casar com a rainha dos arraiais de Lisboa.

Junho é o mês mais esperado do ano em Lisboa. Arraiais por todo o lado, músicas de Quim Barreiros, Rosinha ou José Malhoa em cada esquina, gente feliz e o icónico cheirinho de sardinha assada a invadir as ruas. Sou uma completa apaixonada pelos Santos, pela sardinhada e por este ambiente de festa que nos faz querer dançar até a música acabar.

Mas vamos ao que interessa: o que beber com a rainha da festa?

A sardinha é um peixe azul, de gordura vincada e sabor intenso – e a minha relação com uma sardinha gordinha e fresca é de devoção absoluta. Embora a cerveja geladinha seja a companhia de eleição nas festas de rua, venhp mostrar que este peixe pode ter um casamento um pouco mais ambicioso.

Seleccionei quatro vinhos portugueses que trazem frescura, estrutura e a personalidade necessária para acompanhar a gordura da sardinha, o sal grosso e os aromas fumados da grelha.

Preparem os copos: a festa vai começar.



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