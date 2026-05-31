Da próxima vez que planear uma viagem aos Açores, aconselhe uma paragem prévia neste reduto insular na Ajuda, só numa de se habituar à gastronomia. Fundado por um casal que trocou a ilha do Pico pela capital, o Espaço Açores assume-se como uma embaixada autêntica da gastronomia do arquipélago. O grande chamariz é o Cozido das Furnas, servido aos almoços de sexta-feira e domingo. A proeza técnica é conseguida através de uma câmara que simula a actividade vulcânica, apurando o sabor das carnes, da batata-doce e do incontornável inhame. A carta convoca ainda grandes clássicos de conforto, das lapas grelhadas à alcatra à terceirense, passando pelo fresco atum na grelha. Se quiser provar um pouco de tudo, invista no farto buffet açoriano servido à quinta-feira.
Junho é mês de festa e assadores nas ruas, com sardinhas, entremeadas e salada de pimentos em cada esquina. Mas não estamos aqui para isso. Se é essa a experiência que procura, os arraiais populares têm oferta de sobra. Estamos aqui por quem não dispensa o bailarico, mas prefere começar a noite confortavelmente sentado à mesa. Preparámos o roteiro ideal, com duas opções para cada bairro (só para os que têm marchas a concurso). Propostas para todos os gostos, sempre perto das festas: de tascas tradicionais a espaços modernos, da estrela Michelin às cozinhas do mundo. Saiba onde comer nos Santos Populares antes de seguir para os melhores arraiais.
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