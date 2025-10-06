Os melhores espectáculos de stand-up comedy em Lisboa

E se o nosso maior poder fosse apenas sermos nós — sem filtros, sem disfarces, sem medo? No Casino de Lisboa, Dagu estreia-se a solo com um espectáculo que é tudo menos tímido: energético, explosivo e profundamente humano. Depois de verões em Saint-Tropez e sonhos a caminho do Cacém, o humorista transforma as suas memórias, falhanços e epifanias num manifesto cómico sobre autenticidade. Entre a infância e a vida adulta, o riso e a vulnerabilidade, convida-nos a dançar entre quem fomos, quem fingimos ser e quem, afinal, sempre esteve à espera de aparecer. Em cena a 8 de Outubro, às 21.00. O bilhete custa entre 12€ e 16€.