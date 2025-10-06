Lisboa

Lisboa

Sala de espectáculos do LCC
Fotografia: Manuel Manso
Fotografia: Manuel Manso

Os melhores espectáculos de stand-up comedy em Lisboa

Rir é o melhor remédio, costuma-se dizer. E estes espectáculos de stand-up comedy em Lisboa prometem curar quase todos os males.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Há quem diga que Lisboa vive de miradouros e cafés instagramáveis, mas a verdade é que a cidade também sabe rir, e cada vez mais. Dos bares intimistas onde o microfone passa de mão em mão a grandes palcos, o stand-up comedy está a viver um momento de ouro. Humor afiado, observações do quotidiano, desabafos sobre a vida moderna ou simples confissões disfarçadas de piada, há opções para todos os gostos. Por isso, reunimos uma série de noites de humor espectáculos de comédia que pode (e deve) ver em Lisboa nos próximos tempos.

Os melhores espectáculos stand-up em Lisboa

Go Go

  • Comédia
  • Parque das Nações
Go Go
Go Go
Casino de Lisboa

E se o nosso maior poder fosse apenas sermos nós — sem filtros, sem disfarces, sem medo? No Casino de Lisboa, Dagu estreia-se a solo com um espectáculo que é tudo menos tímido: energético, explosivo e profundamente humano. Depois de verões em Saint-Tropez e sonhos a caminho do Cacém, o humorista transforma as suas memórias, falhanços e epifanias num manifesto cómico sobre autenticidade. Entre a infância e a vida adulta, o riso e a vulnerabilidade, convida-nos a dançar entre quem fomos, quem fingimos ser e quem, afinal, sempre esteve à espera de aparecer. Em cena a 8 de Outubro, às 21.00. O bilhete custa entre 12€ e 16€.

Ler mais

Secret Stuff Comedy Club

  • Comédia
  • São Vicente 
Secret Stuff Comedy Club
Secret Stuff Comedy Club
©Inês Félix

Depois de uma 1.ª temporada esgotada, o Secret Stuff Comedy Club regressa para mais uma edição. O público é convidado a escrever um segredo anónimo e a depositá-lo numa caixa. Os comediantes, cuja identidade não será revelada até que subam ao palco, utilizam esses segredos como inspiração para as suas actuações, sem nunca revelar quem os escreveu. Entre textos preparados e improvisação pura, cada sessão transforma-se numa experiência única e irrepetível. Sob a curadoria e apresentação de Pedro Sousa, o Secret Stuff Comedy Club tem juntado alguns dos maiores nomes da comédia nacional, num ambiente intimista no Ferroviário. Acontece às quintas-feiras, às 19.30 e às 21.30. Os bilhetes custam 12,50€.

Ler mais
Battle Piadas Secas

  • Comédia
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Battle Piadas Secas
Battle Piadas Secas
DR

Os comediantes Diogo Leitão, Marcos Bilro, Ricardo Tomé e Tiago Paixão vão enfrentar-se numa Battle de Piadas Secas onde vale tudo… menos rir com piadas boas. O objectivo? Destruir os adversários com a piada mais seca possível — e quem se rir… perde! Em cena a 16 de Outubro, às 21.30, no Malandro do Marquês. O bilhete custa 8€.

Ler mais

Com Calma Comedy Club

  • Comédia
  • Benfica/Monsanto
Com Calma Comedy Club
Com Calma Comedy Club
Com Calma Associação Cultural

Desça à cave do Com Calma Comedy Club e mergulhe numa noite de stand-up sem filtros. Liliana Marques recebe comediantes diferentes em cada sessão, num misto de testes de material e actuações sólidas de humoristas experientes. Piadas novas, momentos únicos e um ambiente intimista criado para quem gosta de humor no seu estado mais puro. Sextas-feiras, das 21.00 às 23.00. Os bilhetes custam 10€.

Ler mais
Em Princípio Não Morro

  • Comédia
Em Princípio Não Morro
Em Princípio Não Morro
DR

Carlos D’Aires sobe ao palco para partilhar aquilo que fala na terapia. Um solo cheio de exames, histórias de família (ou da falta dela), decisões de adulto e um ou outro imprevisto. Prepare-se para rir… e talvez perceber que também tem coisas por resolver. Em cena no Teatro Bocage, a 25 de Outubro, às 21.00. Os bilhetes custam 11€.

Ler mais

Bairro da Comédia

  • Comédia
  • Bairro Alto
Bairro da Comédia
Bairro da Comédia
DR

No coração do Bairro Alto, esta noite de stand-up comedy promete animar todas as segundas-feiras, a partir das 21.00. Dos jovens talentos emergentes aos mais experientes veteranos, a ideia é que todos passem pelo Bairro da Comédia, agora no Alface Hall. Os bilhetes custam 7€.

Ler mais
Kilt Test

  • Comédia
  • Santos
Kilt Test
Kilt Test
Kilt Agency

Com curadoria da Kilt, uma agência de artistas responsável pela gestão da carreira de humoristas como Diogo Batáguas, Dário Guerreiro e Guilherme Geirinhas, este espectáculo oferece aos comediantes um espaço para testar e aperfeiçoar os seus textos perante o público. Depois de várias edições realizadas por todo o país — onde alguns dos nomes mais fortes da comédia portuguesa já subiram ao palco —, arranca agora uma nova temporada no bar da Barraca. O bilhete custa 9€.

Ler mais

Cais a Rir

  • Comédia
  • Cais do Sodré
Cais a Rir
Cais a Rir
Cais a Rir

É no Cais do Sodré que nasce a noite de comédia Cais a Rir. O conceito de Laboratório de Humor do Cais a Rir, assinado por Catarina Matos, transforma o andar inferior da discoteca Roterdão numa sala de estar com palco, com um toque underground de quem partilha o processo criativo de fazer humor. Acontece sempre à quarta-feira, às 21.30, e os bilhetes custam 6€.

Ler mais
Crivo

  • Comédia
  • Benfica/Monsanto
Crivo
Crivo
DR

O Crivo é um espectáculo de comédia ao vivo, apresentado pelo comediante David Cristina, que desafia os limites do humor. Num formato único, comediantes amadores e profissionais sobem ao palco para fazer um set de stand-up, enquanto um painel de convidados e humoristas de topo lhes dá feedback… e nem sempre de forma simpática! Para ver no Cine-Teatro Turim, dia 29 de Outubro, às 21.30. Os bilhetes custam 10€.

Ler mais

Finalmente Stand Up Em Português

  • Comédia
  • Chiado/Cais do Sodré
Finalmente Stand Up Em Português
Finalmente Stand Up Em Português
©Gabriell Vieira

O Finalmente Club não é só palco de performances drag: também propõe noites de stand-up comedy em português. E as sessões  já contaram com Jel, Ricardo Maria, Dagu, Diogo Rodrigues e, claro, com os fundadores Madalena Malveiro e Pedro Correia. Mas atenção, o cartaz é sempre surpresa. Os bilhetes custam 8€.

Ler mais
Matrioska

  • Comédia
  • Avenida da Liberdade
Matrioska
Matrioska
DR

No seu quarto solo, Guilherme Duarte mergulha nas várias camadas do riso, explorando diferentes estilos de humor que se desdobram ao longo do espectáculo. Da leveza dos temas mundanos à profundidade dos assuntos mais sérios e sombrios, Matrioska revela que, no humor, cada camada esconde uma nova surpresa. Em cena no Teatro Tivoli BBVA, nos dias 3 e 4 de Novembro, sempre às 21.00. Os bilhetes custam entre 16€ e 22€.

Ler mais

Terapia de Casal

  • Comédia
  • Lisboa
Terapia de Casal
Terapia de Casal
DR

Dois anos depois, a Rita e o Guilherme voltam a sair de casa para discutir à frente de estranhos. O podcast Terapia de Casal – que é, sem qualquer premeditação, um excelente stand-up comedy – vai andar pelo país a debater os problemas, dúvidas e inquietações mais comuns dos casais portugueses. Será que o Guilherme vai levar cuecas lavadas? Será que a Rita vai imitar a Cristina Ferreira? E mais importante: será que os gatos vão estar em palco? Em Lisboa, se quiser descobrir, é rumar ao Teatro Villaret. Os bilhetes custam 18€.

Ler mais
Chiado Comedy Club: Humor Negro

  • Comédia
  • Clubes de comédia
Chiado Comedy Club: Humor Negro
Chiado Comedy Club: Humor Negro
Chiado Comedy Club

Pelos corredores das noites mais sombrias de comédia, foram criadas as famosas noites de humor negro do Chiado Comedy Club. Nestes espectáculos sem escrúpulos, diz quem os organiza, fala-se sobre a desgraça e aproveita-se o palco como solo sagrado, onde não há tabus e as verdades incovenientes são sempre ditas. Só há três regras: “Senta-te como um paraplégico, bate palmas como se tivesses parkinson, ri-te como se tivesses síndrome de down.” Acontece sextas-feiras, às 21.00, e os bilhetes custam 12€.

Ler mais
Comprar bilhete

Brunch & stand-up comedy para crianças

  • Miúdos
  • Lisboa
Brunch & stand-up comedy para crianças
Brunch & stand-up comedy para crianças
DR - Lisboa Commedy Club

A ida apressada para a escola todas as manhãs e o regresso a casa para aquela equação alucinante de tpc-banho-jantar-dentes-chichi-cama são temas que, no dia a dia, mexem com os nervos de pais e filhos. Mas aos domingos, entre as 12.30 e as 15.30, transformam-se em piadas e prometem pôr famílias inteiras a rir neste evento, uma iniciativa nova e inovadora do Lisboa Comedy Club, que junta um brunch delicioso a espectáculos de stand-up pensados para os miúdos. O bilhete custa 20€.

Ler mais
Isto Não Passa na TV

  • Comédia
  • Cais do Sodré
Isto Não Passa na TV
Isto Não Passa na TV
DR

No seu terceiro solo, John Mendes regressa ao palco com o humor afiado de quem sabe que, neste país, o absurdo costuma ter mais tempo de antena do que a verdade. Sem filtros nem intervalos para publicidade, o comediante apresenta um espectáculo que é puro zapping pela vida real – uma sucessão de histórias que desafiam qualquer guião. Entre a sátira e a confissão, John Mendes convida o público a rir do quotidiano, das contradições e de si próprio. P.S.: ele jura que está seriamente tentado a incluir um concurso telefónico em pleno palco do Estúdio Time Out. Os bilhetes custam entre 15€ e 35€.

Ler mais

