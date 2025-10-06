Os melhores espectáculos de stand-up comedy em Lisboa

E se o nosso maior poder fosse apenas sermos nós — sem filtros, sem disfarces, sem medo? No Casino de Lisboa, Dagu estreia-se a solo com um espectáculo que é tudo menos tímido: energético, explosivo e profundamente humano. Depois de verões em Saint-Tropez e sonhos a caminho do Cacém, o humorista transforma as suas memórias, falhanços e epifanias num manifesto cómico sobre autenticidade. Entre a infância e a vida adulta, o riso e a vulnerabilidade, convida-nos a dançar entre quem fomos, quem fingimos ser e quem, afinal, sempre esteve à espera de aparecer. Em cena a 8 de Outubro, às 21.00. O bilhete custa entre 12€ e 16€.
Há quem diga que Lisboa vive de miradouros e cafés instagramáveis, mas a verdade é que a cidade também sabe rir, e cada vez mais. Dos bares intimistas onde o microfone passa de mão em mão a grandes palcos, o stand-up comedy está a viver um momento de ouro. Humor afiado, observações do quotidiano, desabafos sobre a vida moderna ou simples confissões disfarçadas de piada, há opções para todos os gostos. Por isso, reunimos uma série de noites de humor e espectáculos de comédia que pode (e deve) ver em Lisboa nos próximos tempos.
