Lisboa inteira em palco

Patrícia Carvalho e Leonor Cabral foram as responsáveis pelo casting. “Tivemos uma primeira reunião com a PORDATA em que a ideia era conseguir reunir os vários dados”, começa por explicar Patrícia, “o objectivo era construir um esquema do tipo de pessoas que temos em Lisboa a partir do sexo, idade, nacionalidade, composição familiar, local de residência e, a partir desse esqueleto, começámos a procurar pessoas que pudessem construir o puzzle.”

A aventura levou-as a vários pontos da cidade onde o quotidiano nunca chegaria, fizeram contactos, procuraram incessantemente até que o quadro estivesse verdadeiramente representativo, refere Leonor. Termina a apresentação: palmas, abraços, a promessa do regresso para o primeiro ensaio geral.

Sexta, 19.30, porta do grande auditório. Chegam aos poucos, caras novas, caras conhecidas, expectantes, apinham-se à entrada e apressam-nos ao começo do ensaio. No palco, a intimidade torna-se um pedaço de todos, cruzam-se histórias. O passado, o presente, relatos de solidão, de esperança, lisboetas de gema e de apego ao peito, com os anos. Os risos enchem o espaço, as queixas sobre o quadro onde o guião vai aparecendo multiplicam-se nos mais velhos. O 100% está em andamento, os exercícios, consideravelmente mais povoados que na sessão anterior, são comandados por Stefan em palco e por Helgar na plateia.

A moldura compõe-se, cada figura conta uma história e tudo tem de estar preparado para a estreia, esta sexta-feira dia 1 de Fevereiro.