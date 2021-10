A Doca do Espanhol já tinha história como local de torneios de basquetebol 3x3 e a Administração do Porto de Lisboa queria "tornar esta zona e estes espaços cada vez mais interessantes e próximos das pessoas", diz em comunicado. Perfeito. Inaugurados ao fim de 10 dias em que correu muita tinta, os dois novos campos de basquetebol 3x3 terão lançamento oficial em breve num evento que juntará desporto, música e arte urbana.

O artista urbano convidado foi Flix, com este trabalho que mantém as suas marcas distintivas: os padrões, o 3D, a geometria e "a surpresa brincalhão", como nos diz no seu português com toques venezuelanos. Foi esse lado brincalhão que o fez transformar as linhas de lance livre, de onde muitas vezes se salva um jogo, em bóias salva-vidas, que vêm juntar-se à linguagem de inspiração náutica de todo o campo.

“A ideia nasceu de pensar que o campo está perto da doca, é um espaço com um entorno náutico", conta Flix. "Então pensei nas bandeiras náuticas, que estão associadas ao alfabeto, e quis fazer isto, aproveitar este alfabeto colorido e abstracto das bandeiras náuticas, para fazer a palavra Alcântara.”

Flix mostra o desenho do projecto e avança para o campo a explicar: "Ali está a bandeira do A, vês? Ali a N". E não é que, de facto, conhecendo as bandeiras, tudo se torna claro como água? A-L-C-A-N-T-A-R-A!



Helena Galvão Soares

“Deformei algumas das bandeiras, para as fazer com uma estrutura em 3D...", continua a explicar, com um entusiasmo contagiante. "A penúltima deformei e transformei num navio, como se fosse um mastro de uma bandeira. E aqui aproveitei os círculos das marcações, para os pôr como umas bóias, e aqui, de uma forma abstracta pus umas ondas, e aqui um homem a nadar, ou a acenar... tem múltiplas interpretações.”

Quem também ficou entusiasmado foram os vizinhos da Fun Track, que têm uma pista de patinagem e alugam karts, patins, trotinetes, bicicletas, skates... "Falaram comigo porque querem fazer uma intervenção com um equipamento de skate, talvez como que uma continuação deste, e querem convidar-me para fazer também essa intervenção.”