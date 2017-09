Andar de bicicleta compensa

E não é só nas ancas. A aplicação Biklio chega a Lisboa a 22 de Setembro para recompensar quem prefere andar de bicicleta.

Café grátis numa compra superior a 3€ no Pão de Canela. 10% de desconto em cafetaria no Vélocité Café. 20% de desconto no aluguer de filmes no Cineteka. Uma bola de gelado extra na compra de um gelado do Atelier Gelati. Estas são apenas quatro das ofertas já incluídas na aplicação Biklio disponível nas lojas Google Play e AppStore que quer criar uma rede com benefícios para quem anda de bicicleta. O lançamento oficial está marcado para a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de Setembro.

A aplicação Biklio detecta quando andamos de bicicleta e é também ela que nos torna elegíveis para os tais benefícios oferecidos por negócios locais aderentes. O utilizador só tem de se pôr em marcha na bicicleta em direcção a um dos Spot Biklio. Ao chegar ao destino deve mostrar a aplicação que confirma se a viagem foi feita dentro das regras: um percurso de pelo menos 500 metros, válido durante 24 horas. Ou até o utilizador trair o sistema ao andar num meio motorizado.

A Biklio foi desenvolvida no âmbito do projeto europeu TRACE, coordenado pelo professor do IST e investigador do INESC-ID Paulo Ferreira.

+ Ciclovias em Lisboa. Só precisa de pedalada para percorrer a cidade



+ Há uma nova app para fazer queixinhas de estacionamento ilegal