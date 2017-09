Conheça os seis quadros Vieira da Silva que o Estado comprou

Encontravam-se depositados no Museu da Fundação Arpad-Szenes-Vieira da Silva. Quinta-feira, 7 de Setembro, A Direcção-Geral do Património Cultural autorizou a aquisição destas seis obras da pintora portuguesa pelo Estado português.

"Ao fim de vários anos de diligências, é possível assim, finalmente, garantir a permanência em Portugal e a fruição pública desse núcleo fundamental da obra da maior Artista Portuguesa do século XX, contribuindo para que a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva possa cumprir cabalmente a missão para que foi criada em 1990", defendeu em comunicado António Gomes de Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação.

Falamos de pinturas de Vieira da Silva (1908-1992) que pertenciam aos herdeiros do coleccionador Jorge de Brito (1928-2006), situadas entre 1958 e 1970, e que fazem parte da exposição permanente do museu. Comece por exporá-las aqui e depois visite-as in loco.

