Museus em Lisboa: as obras de arte que tem mesmo de ver

É mais o que não sabemos do que aquilo que sabemos sobre os famosos painéis. O restauro de 1910 dá origem à publicação da primeira grande obra de análise desta peça, assinada pelo primeiro director do Museu Nacional de Arte Antiga. José de Figueiredo relaciona-a com o pintor régio de Afonso V, Nuno Gonçalves, e com o retábulo de São Vicente, da Sé de Lisboa. No campo das certezas, sabemos que esta obra-prima da pintura portuguesa é, na verdade, um políptico de seis tábuas. O referido museu fechou para obras em Setembro de 2025. A reabertura é estimada para o segundo semestre de 2026, com o painel também ele restaurado.