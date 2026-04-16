Museus em Lisboa: as obras de arte que tem mesmo de ver

Calçada
Entre a Rua de São Tomé e a Rua dos Cegos (a caminho das Portas do Sol), em Alfama, Vhils deixou a sua primeira intervenção em calçada portuguesa, a partir de um convite do cineasta luso-francês Ruben Alves. Após o sucesso de A Gaiola Dourada, o realizador foi desafiado pela Universal France a criar um álbum com a nova geração de fadistas a cantar Amália. Foi assim que surgiu o projecto com Alexandre Farto (Vhils), os calceteiros de Lisboa, Celeste Rodrigues (irmã de Amália), Bonga, Caetano Veloso e fadistas como Ana Moura, Gisela João, António Zambujo e Ricardo Ribeiro. A imagem de Vhils fez a capa do disco e a nata dos calceteiros da cidade assentaram-na em pedras.