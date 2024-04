Museus e monumentos a não perder em Belém

O Museu de Marinha tem uma enorme colecção, tudo propriedade do Ministério da Defesa. A exposição começa com maquetes de todos os tipos de embarcações portuguesas e termina com um hangar cheio de galeotas reais, embarcações fluviais, de pesca e recreio ou mesmo três carros fabricados em finais do século XIX. Ao longo do caminho, há mapas, instrumentos de navegação e até uma sala com as camarinhas dos iates reais Amélia e Sírius, preservadas após desmantelamento dos navios.