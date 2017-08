Cova da Piedade celebra a arte urbana

A cultura urbana não faz apenas correr muita tinta e o cartaz do I Festival Urbano de Almada é a prova disso.

Música, dança, mercado, street food e graffiti ao vivo. São estas as palavras chave da primeira edição do Festival de Arte Urbana de Almada, um evento que está marcado para o fim-de-semana de 9 e 10 de Setembro, na Cova da Piedade. E o local não foi escolhido por acaso: o festival foi planeado no âmbito do projeto de reabilitação da zona do Caramujo/Romeira.

Vai daí, mais de uma dezena de artistas urbanos vão pintar ao longo do fim-de-semana alguns dos edifícios desabitados desta antiga zona de cariz industrial com murais dedicados ao tema proposto: “Vivências na Cidade”.

E durante a execução ao vivo desses graffitis há mais coisas a acontecer: um mercado urbano recheado de peças de marcas e artistas emergentes, uma área de street food ou a Let’s Battle VIII, uma competição de danças urbanas com bailarinos de vários estilos, do afrohouse ao breakdance.





