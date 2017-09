Da salada de curgete aos chicken and waffles, no Terraço 23 é sempre a partilhar

O 23 da Rua Câmara Pestana já tinha uma cave e agora ganhou ar livre e vista para o Tejo. A Cave 23, o restaurante no hotel Torel Palace, mudou de chef — saiu Ana Moura e entrou Bernardo Agrela — e viu nascer o Terraço 23: há mesas no pátio onde, ao levantar-se para dar aquela voltinha que ajuda à digestão, consegue ver a Baixa e o Tejo.

Antes do Verão serviam-se ali apenas umas tábuas de queijos e outras mistas para forrar o estômago para a carta de cocktails do bar exterior. Agora há uma carta de petiscos só para o Terraço 23, da autoria de Bernardo Agrela e André Freire, o subchefe. Começa-se logo com uns croquetes de carne e uns bites de queijo e, a partir daí, é sempre a dividir porções, que neste terreiro ao cimo do elevador do Lavra a carta é feita de petiscos a que se juntam uns quantos mini-haburgueres.

A carta no terraço quer ser mais leve e descontraída do que a que se encontra descendo à cave e isso vê-se logo em saladas como a de curgete, queijo de cabra, pickles de cebola e amêndoas. A curgete é espiralizada e Bernardo e André chamaram-lhe noodles (por isso vêm com pauzinhos para quem quiser cumprir a graça). Se curgete não enche barriga há um sashimi de espadarte ligeiramente picante, fumado na casa, com molho teriyaki, favas de soja, romã e crumble de azeitona e cebola, ou um tártaro de alcatara maturada, servido com endívias, pickels de couve roxa, gema de ovo desidratada e óleo de manjericão.

Se isto tudo é muito ortodoxo no que a pratos para partilhar em Lisboa diz respeito, Bernardo Agrela anda a aprimorar um prato que não se encontra em toda a esquina. São chicken and waffles, o prato norte-americano doce e salgado que, no caso do Terraço 23, significa um waffle de farinha de banana – que lhe dá doçura sem necessidade de açúcares – e frango cozinhado a baixas temperaturas com molho de manteiga de amendoim. São servidos com um doce de bacon que acentua os contraste doce-salgado e que faz lembrar o início da refeição, quando apareceu na mesa uma bôla de Deus – o cruzamento entre a bôla de carne com farinheira, morcela e chouriço, e o pão de Deus, com o topo de brioche e côco, que o Terraço 23 vai roubando à Cave 23, onde se serve habitualmente.

Se com este rol de pratos está é a pensar que o bom tempo entrou em contagem decrescente, é ter calma. Primeiro, porque não há bom tempo como o de Lisboa e a esplanada ainda se vai aguentar bem só com uns aquecedores exteriores. Depois porque se prometem remodelações no edifício azul do Torel Palace, de onde saem neste momento os pratos do Terraço 23. No final das obras é nessa sala que este terraço se vai instalar.

