Dia Mundial do Animal: Cascais mantém a tradição

O Parque Marechal Carmona volta a receber actividades para todos os gostos e espécies durante o próximo fim-de-semana.

O bem-estar e proteção dos animais vão ser defendidos sábado e domingo através de uma série de actividades ao ar livre promovidas pela Câmara Municipal de Cascais.

O horário para sábado e domingo, das 10.00 às 18.00, vai estar sempre preenchido com actividades. Além de uma tenda da Associação São Francisco de Assis, destinada à adopção responsável, durante todo o dia a pequenada tem actividades infantis à disposição, na forma de insufláveis, burros lanudos ou pinturas faciais.

Sábado de manhã pode ver uma demonstração da bem comportada Brigada Cinotécnica da PSP e os dois dias vão estar também preenchidos com música, teatro, desfiles do cão sem raça e workshops como treino canino ou primeiros socorros em animais de companhia. As actividades são todas gratuitas.



