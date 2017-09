ExperimentaDesign despede-se com espectáculo de videomapping

Depois do adeus, não se sabe bem o que vai acontecer à ExperimentaDesign (EXD). O que sabemos é que esta décima e última edição vai ser especial. Entre o Centro Cultural de Belém e o Museu dos Coches, sábado, dia 30 de Setembro, vai ser um dia mergulhado na temática do design nas suas mais variadas formas – das conversas ao videomapping.

O já anunciado fim da bienal não significa o fim da curadoria emblemática que a Experimenta sempre fez em Portugal ao nível do design. “É a última edição, então quisemos fazer uma edição simbólica e diferente de todas as outras, passar em revista outras edições porque nada como recordar e fazer a ponte com o presente e com o futuro”, explica Guta Moura Guedes, directora da ExperimentaDesign.

A EXD arranca com as Conferências de Lisboa, no CCB, e o arranjo de oradores é composto por Alice Rawsthorn, Arjun Appadurai, Eduardo Souto de Moura, Miguel Nicolelis, Stefan Sagmeister, Tyler Brûlé e Philippe Starck. “Os oradores vão pegar em sete dos temas das bienais que já aconteceram anteriormente e vão colocá-los em perspectiva para o presente e para o futuro”, descreve.

Acabadas as conferências, a romaria é em direcção ao Museu dos Coches – aqui a entrada é livre – onde acontece o lançamento do livro EXD’99/17 (22.30) e a inauguração da exposição “Drawing in Stone” (23.00), que apresenta o trabalho de 23 autores com base no programa Primeira Pedra.

A última edição da ExperimentaDesign termina com 1024 m² de experiência imersiva de videomapping na fachada interior do museu. A EXD representou um pilar incontornável em torno do design e da arquitectura, um panorama que Guta Moura Guedes afirma ter mudado bastante ao longo de 18 anos. “As pessoas dão muito mais valor ao design agora. O tema do design já gera dinâmica nas cidades por si só. Cá, fomos o motor desse dinamismo”.

Centro Cultural de Belém (os bilhetes para as conferências estão esgotados) e Museu dos Coches (entrada livre). Sáb a partir das 11.00.

