ModaLisboa: gueixas em tule para toda a gente ver, argila e azulejos e riscas

Lisboetas e turistas que passassem pelo Parque Eduardo VII na tarde deste sábado sem saber que a ModaLisboa esta edição tem desfiles ao ar livre, talvez ficassem confusos: 15.00, uma tarde com calor abrasador, pessoas de todas as idades sentadas na relva, tal qual um festival de Verão.

Era o início do segundo dia da 49.ª ModaLisboa, que começou com três desfiles da plataforma de micromarcas LAB nos jardins circundantes do Pavilhão Carlos Lopes. Escolhidos a dedo para a multidão: primeiro a colecção inspirada na obra cinematográfica de Emir Kusturica da marca IMAUVE num desfile conjunto com Carolina Machado, que abusou das cores garridas e pôs as modelos a passear cestos de palha, depois o extravagante jovem designer David Ferreira, um expert na parte teatral da moda e por fim com uma dúzia de modelos parados, numa instalação da plataforma colaborativa AwayToMars.

Dia cheio também na sala de desfiles principal, com os biquínis da Cia. Marítima, Ricardo Andrez, Christophe Sauvat e Dino Alves. Escolhemos os melhores looks do segundo dia.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

A passerelle em torno do lago quase não teve largura suficiente para a noiva de David Ferreira. Antes houve tule vermelho em camadas, bem volumosas e muitas penas de avestruz exóticas. A inspiração, contou-nos o designer dias antes, foram os universos do Fado e das Gueixas.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

O colectivo AwayToMars desta vez teve 718 designers de 85 países metidos ao barulho: as 70 peças da colecção, que dão para o menino e para a menina, têm algumas das fotos mais icónicas do fotógrafo Gleeson Paulino estampadas.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

Quando se fala em Nuno Gama na ModaLisboa, já se sabe que vai envolver muitos homens, Descobrimentos ou uma outra Portugalidade e que vai ser um grande espectáculo nada aborrecido com muito público. Desta vez não foi excepção e o criador apresentou O Globalista, uma colecção com o azulejo azul e branco como ponto de partida e onde os modelos desfilaram cobertos de argila branca. O desfile teve homens aos saltos, a jogar à bola e o músico português Mike11 a tocar guitarra portuguesa. No fim houve muito para limpar, que a argila foi-se soltando do corpo.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

Aleksandar Protic, que volta e meia falta a uma edição da ModaLisboa, regressou com elegância para dar e vender em dourado. O ponto de partida para os vestidos compridos esvoaçantes foram as esculturas da série Pelagos de Barbara Hepworth.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

A CIA. Marítima, e o calor de Outubro, fazem-nos desejar que os dias passados na praia não acabem nunca. Estes padrões tropicalientes estão a pedir uma viagem transatlântica as soon as possible.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

O navio Reijin, encalhado na praia da Madalena em Vila Nova de Gaia em 1988, foi a inspiração de Ricardo Andrez para o próximo Verão. Os modelos desfilaram a agarrar em cabides e caixotes que bem podiam ser as peças automóveis que a população usurpou do navio.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

Dino Alves fechou a noite com Silêncio. A banda sonora do desfile, cheio de tecidos acetinados e riscas, foi o chilrear de pássaros.

