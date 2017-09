Novo caminho pedestre no Oceanário

É pedestre e inclusivo. O percurso liga dois parques de estacionamento à porta do Oceanário e elimina barreiras.

No interior, o percurso do Oceanário de Lisboa tem rampas e elevadores que facilitam a circulação em cadeira de rodas e a deslocação de carrinhos de bebé. A bilheteira tem atendimento prioritário para grávidas e visitantes com mobilidade reduzida e são ainda disponibilizadas cadeiras de rodas para quem chegou pouco preparado para umas horas bem passadas no melhor oceanário do mundo (os utilizadores do TripAdvisor é que escolheram).

Mas agora há mais. O Oceanário, em colaboração com a Junta Freguesia do Parque das Nações, criou um percurso pedestre que melhora a acessibilidade em torno do edifício, sem barreiras e com mais conforto, autonomia e segurança. O caminho liga o Parque Doca, na Alameda dos Oceanos, e o Parque Oceanário, na Rua dos Cruzados, à entrada do Oceanário. “É uma prioridade o empenho contínuo em responder às necessidades dos nossos visitantes. Com mais de um milhão de visitantes por ano, o aquário é para todos”, refere em comunicado Miguel Tiago de Oliveira, director de Operações e Responsabilidade Social desta casa.



