O Red Frog é um dos 100 melhores bares do mundo

Já tinha sido eleito o Melhor Bar de Lisboa nos Time Out Bar Awards. Agora, o bar da Rua do Salitre recebe reconhecimento internacional. É o 92º melhor bar do mundo.

O melhor. Os melhores. O que não falta por aí são listas do género, que nem sempre contam para muito, que nem sempre são rigorosas. Mas quando a coisa vem da The World’s 50 Best Bars calma lá, não pode ser ignorada, não convém passar ao lado. O prestigiado prémio seleccionou o Red Frog para o a 92ª posição, lugar que só pode ser uma honra.

Este bar speakeasy, inspirado nos espaços clandestinos dos anos 20 nos Estados Unidos, já tinha sido condecorado recentemente pelos nossos prémios Time Out Bar Awards, onde levou para casa (ou para o bar) o prémio de Melhor Bar de Lisboa e o prémio de Melhor Barman (na pessoa de Paulo Gomes). E se o que é nacional é bom, não há razão para que lá fora não se vislumbre tal qualidade. Tem cocktails de autor preparados com carinho, tem bom ambiente, tem tudo o que se quer que um bar tenha.

A cerimónia final, onde, aí sim se firmam os 50 melhores bares do mundo (à medida do que é feito em relação aos restaurantes pela mesma organização) decorre dia 5 de Outubro em Londres – cidade que, na lista de 2016, tinha 4 bares no top dez e dois no pódio. O Red Frog não estará presente, mas nunca antes um português esteve tão perto. O caminho faz-se caminhando.

(Re)veja aqui o vídeo com os nomeados a Bar do Ano dos Bar Awards Lisboa 2017:

