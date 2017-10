Sete previsões falhadas da Time Out Lisboa

A futurologia amadora tem destas coisas: às vezes a bola de cristal que está mais baça e as previsões embatem de frente com a realidade. Em 10 anos de Time Out Lisboa, estes são os nossos melhores tiros ao lado

1. O bagel é o novo bolo do caco

É certo que a moda do bolo do caco está na sua fase descendente, mas em plena cacomania pusemos as fichas todas no bagel. Não acertámos na previsão mas mantemos o aviso da Time Out antiga: "Os bagels são muito calóricos por isso se quer ficar em forma coma apenas o buraco".

2. O “shot caranguejo”

Esta era rebuscadíssima, nós sabíamos. Aliás, colocámo-la na lista de tendências para 2015 apenas porque quisemos atirar o barro à parede. O que é um shot caranguejo? Vamos recuar dois anos e meio: “E então o barman vira-se de costas e começa a percorrer as prateleiras das garrafas com as mãos a imitar um caranguejo, a abrir e a fechar, de cá para lá. Quando lhe pedimos para parar ele apanha as duas garrafas que estão imediatamente à frente e faz um shot. Anima qualquer noite, destrói qualquer manhã”.

3. O primeiro – e único – restaurante seis estrelas

Chamava-se Bocca e impressionou os críticos da revista que lhe deram seis em seis estrelas. A constelação com que classificávamos restaurantes ficou reduzida a cinco astros, e o Bocca, inaugurado em 2008, viria a fechar quatro anos depois, naquela altura em que andávamos todos a fazer um downsizing ao nosso lifestyle.

4. O fim da barba

Olhando para a quantidade de barbearias sofisticadas que abriram em Lisboa na última década, podíamos achar que estávamos certos. Mas não. Esses sítios servem para aparar, untar e apaparicar esses elaborados penteados de queixo.

5. A moda da spirulina

Lembram-se quando esta micro-alga rica em proteína estava em todo o lado? Quando não conseguíamos dar dois passos sem ouvir falar da spirulina? Não se lembram? Nós também não. A spirulina é, hoje, uma vaga memória e não uma onda avassaladora.

6. O fim do Gin Tónico

Por várias vezes decretámos a morte da bebida da moda. Encomendámos a lápide, abrimos a cova, mas nunca vestimos de luto. Continua a estar em tudo o que é menu de bar, do mais sofisticado ao vão de escada. Multiplicam-se as “experiências” aumenta a oferta de “tastings”, e por essas esplanadas fora é ver os copos-taça grandões que parecem um troféu de um campeonato inter-turmas de futebol.

7. O freakshake enquanto parte da nossa dieta

A mania dos batidos em esteroides, da torre de Babel da gulodice ou dos monumentos à diabetes não pegou por cá. É sinal de que mantemos alguma da nossa sanidade mental ou estamos a guardar-nos para uma versão portuguesa: o freakgalão.

