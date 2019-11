Jean-François Richet e “o malfeitor que se tornou chefe da polícia” em Paris

Eugène François Vidocq era um criminoso que foi perdoado e nomeado director da polícia francesa em 1811. Foi ainda um dos pioneiros da criminologia e fundou a primeira agência de detectives privados. Em O Imperador de Paris, Jean-François Richet conta a extraordinária história de Vidocq até ele passar para o lado da Lei.

O primeiro filme francês sobre Vidocq data do tempo do mudo. Houve outros depois, e duas séries de televisão, nos anos 60 e 70. A que se deve esta popularidade da personagem? E o seu interesse por ela?

É a história de um malfeitor que se tornou chefe da polícia.Na nossa época, isto soa-nos impossível. Só que depois da Revolução em França, e durante o regime de Napoleão Bonaparte, tudo é possível. Tem-se direito a uma segunda oportunidade, é o tempo da meritocracia. Se somos bons numa certa área, podemos chegar a marechal de França, a príncipe, até a director da Sûreté de Paris. Mesmo se formos um malfeitor. O meu interesse por Vidocq tem também a ver com estas razões. E ainda com o facto de nunca ter sido feito um filme sobre a personagem tal como ela era na verdade.

É por isso que o filme se passa entre uma das evasões espectaculares de Vidocq e a sua nomeação para director da polícia?

Exacto. O que eu queria era contar como é que ele se tornou chefe da polícia. Depois, são outras histórias. Além disso, o Vidocq sempre foi representado no cinema e na série com uma aura algo extravagante e cómica. Mas eu li as Memórias dele e o Vidocq não era nada assim.

O Imperador de Paris baseia-se nas Memórias de Vidocq. É um filme muito factual ou mais ficcional?

Nós tivemos que sintetizar e dramatizar muita coisa. E por vezes isso obrigou-nos a recorrer à ficção. Mas os factos estão sempre lá e as personagens reais também. Se a forma é por vezes ficcional, o filme é sempre verdadeiro no fundo.

Já trabalhou várias vezes com Vincent Cassel, que interpreta Vidocq. Tem uma relação especial como ele enquanto actor?

É o quarto filme que faço com ele. Compreendemo-nos sem falarmos e já o conheço muito bem. E o Vincent tem uma enorme latitude dramática, tanto é credível numa cena de amor como numa cena de assalto a um banco. Não há muitos actores em França que consigam isso, na faixa etária dele. Pensei logo nele para o papel de Vidocq. Sem o Vincent, eu nunca teria feito O Imperador de Paris.