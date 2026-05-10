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Passeio de sidecar da Bike my Side
ManuelManso | Passeio de sidecar da Bike my Side
ManuelManso

11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei

A pé, sobre rodas (em número variado) ou de cavalo, o que não nos falta são opções para ir passear.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Quando está bom tempo, não há nada melhor do que ir passear. Quer seja numa bicicleta-bar, num autocarro turístico com vista ou à boleia de um pequeno clássico cheio de estilo, não faltam opções na capital (dando ainda um pulo a Sintra ou a Cascais) para um passeio em simpática companhia. Conheça alguns dos melhores passeios em Lisboa e arredores, incluindo uma voltinha de pónei para as crianças (o tal em Sintra), e dê descanso ao cérebro, farto de andar de um lado para o outro na lufa-lufa diária.

Recomendado: Bandeira Azul – saiba quais são as melhores praias para este Verão

11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei

Pedalar enquanto bebe

Pedalar enquanto bebe
Pedalar enquanto bebe
©Manuel Manso

Uma bicicleta-bar? Há – e não, nunca ninguém caiu, nem mesmo no momento em que se inverte o sentido de marcha e se rasa o limite do passeio. Começa-se no Café In, perto do MAAT, e segue-se em direcção às Docas. Depois é voltar para trás, num percurso que dura cerca de uma hora. Pelo caminho, vão-se servindo cervejas de pressão, rosé, sangria ou bebidas com gás. Da nossa experiência, basta uma só pessoa a pedalar para pôr a máquina em marcha, mas é mais fácil se derem todos à perna. E prepare a playlist no telemóvel, porque há som a sair do tecto.

> Bike Bar Tours. Tel. 91 787 6210. Desde 30€/pax, mínimo de seis pessoas

SABER MAIS

Tentar equilibrar-se numa segway

Tentar equilibrar-se numa segway
Tentar equilibrar-se numa segway
DR

Diz-se que é a melhor forma de fintar o trânsito, os problemas de estacionamento e o tédio. Uma das tours mais populares por estas bandas tem duas horas e encaminha-o para a zona de Alfama e o centro histórico da cidade, por onde deve circular em cima de um segway. Mas também pode passear por Belém ou “à la carte” – só tem de decidir quanto quer gastar, a duração é de duas ou três horas de coboiada.

> Lisbon Segway Tours. Seg-Dom 09.00-18.00. Tel. 91 300 8027. Desde 55€/pax

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Aderir à mobilidade suave

Aderir à mobilidade suave
Aderir à mobilidade suave
DR

Como quem diz, alugue uma bicicleta eléctrica e vá redescobrir as colinas da cidade sem esforço – vá, talvez só um bocadinho. A Lisboa Autêntica – que também organiza roteiros temáticos a pé e excursões de carrinha – tem vários modelos topo de gama à disposição no Largo da Severa, mesmo em tamanhos para crianças, e o aluguer inclui capacete, cadeado, alforges e kit de reparação de furos. O preço começa nos 35€ para um dia inteiro. Se o que quer é uma visita guiada pela zona de Sintra e Cascais, são 50€ por participante, em grupos de até 15 pessoas.

> Lisboa Autêntica. Desde 35€/aluguer; 50€/visita guiada

SABER MAIS

Dar nas vistas num sidecar

Dar nas vistas num sidecar
Dar nas vistas num sidecar

Ainda nem tínhamos arrancado e já éramos o centro das atenções na Avenida da Liberdade. Há quem olhe, tire fotografias ou simplesmente acene com aquele sorriso de quem gostava de estar no nosso lugar. 99,9% dos clientes são estrangeiros, mas estes passeios não são só para inglês ver – é uma forma original de redescobrir a cidade ou celebrar datas especiais. O serviço é flexível, permitindo mudar a rota ou parar fora de guião, e pode ser feito a dois ou até em grupo.

> Bike My Side. Tel. 96 255 4610. Desde 200€

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Levar os miúdos a montar póneis

Levar os miúdos a montar póneis
Levar os miúdos a montar póneis
DR

Esta é para os mais novos: eles montam, os adultos conduzem os animais à mão, num agradável passeio de 20 minutos, pelos caminhos envolventes da Abegoaria do Parque da Pena, em Sintra. Mas antes, vão poder assistir ao maneio diário dos animais, da escovagem à alimentação – sem medo de levar uma dentada que o Bilau está bem treinado. Se preferir antes passeios a cavalo e a criança tiver um mínimo de 45 quilos, aproveite que os adultos também podem e há programas para três pessoas.

> Parque e Palácio da Pena. Seg-Qui e Sáb-Dom 10.00-17.20. Passeio de pónei: Desde 10€/pax; ou Passeio a cavalo: 15€-45€, a que acresce sempre o bilhete de entrada no parque (desde 10€)

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Laurear a pevide a pé

Laurear a pevide a pé
Laurear a pevide a pé
José Frade/EGEAC

Os Itinerários de Lisboa, promovidos pela Câmara Municipal, convidam os munícipes e visitantes à descoberta da cidade. Elaborados a partir de vários temas, abordam a vida quotidiana, o património edificado e literário, as ruas e as paisagens urbanas. Cada tema é preparado e conduzido por técnicos da autarquia, que definem o percurso e o percorrem a pé. O programa, que varia a cada mês, pode ser consultado online.

> Vários locais e horários. Marcações por e-mail (itinerarios.culturais@cm-lisboa.pt). 4,35€.

+ O “Percorrer Lisboa”, do Museu de Lisboa, também promove percursos orientados e temáticos durante todo o ano. Mas não se encoste à sombra da bananeira, que as inscrições costumam esgotar num piscar de olhos. O bilhete custa 7€. 

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Acelerar num vermelhinho

Acelerar num vermelhinho
Acelerar num vermelhinho
Fotografia: Arlindo Camacho

O tamanho deste Unique Fiat 500 Jolly engana. Ora, apesar de pequenito, cabem bem quatro pessoas, incluindo o chauffer. Ainda que numa subida até à Sé o sinta a vacilar um bocadinho, o condutor põe prego a fundo e este cinquecento original não desilude. Diz, aliás, que até tem mais força que um carro normal. Este é dos anos 67 e veio de Itália para Lisboa em 2021. Com 23 litros de gasolina, faz quase 500 quilómetros. Entre a Margem Sul e a marginal de Cascais, é só escolher o circuito.

> La Locomotiva Tours. Tel. 93 323 8813. Desde 280€

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Apanhar sol num autocarro descapotável

Apanhar sol num autocarro descapotável
Apanhar sol num autocarro descapotável
DR

À falta de um descapotável particular, o Yellow Bus da Carristur resolve a carência, além de que misturar-se com turistas pode ser bem mais divertido do que parece. Um dos percursos passa pelas principais zonas de interesse em Belém, como o Mosteiro dos Jerónimos, o Pilar 7, o Museu dos Coches e a Torre. Pode sair e entrar sempre que quiser, apanhando o próximo autocarro, com o mesmo bilhete. Se quiser fazer percursos no mar, também há um Yellow Boat, a partir do Terreiro do Paço.

> Yellow Bus. Tel. 21 850 3225. Desde 16,50€-22€/pax (Yellow Bus); 12€-24€ (Yellow Boat)

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Andar num tuk tuk em família

Andar num tuk tuk em família
Andar num tuk tuk em família
DR

Precisa de um programa para fazer com os miúdos? A proposta é de Ana Alcalde, da Live Portugal, que desenhou uma tour de tuk tuk que é também uma espécie de peddy paper batoteiro, pensado para crianças entre os sete e os 11 anos. São duas horas, oito paragens e vários desafios para conhecer melhor a cidade, desde os preceitos da festa de Santo António até ao padroeiro de Lisboa, São Vicente. Pelo meio, ainda há tempo para provar um pastel de Nata e nos armarmos em detectives com lupas e binóculos.

> Live Portugal. Desde 200€/até seis pessoas, mínimo de uma criança

Há um novo tuk tuk a circular onde os miúdos podem ser turistas na própria cidade

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Andar de transportes públicos

Andar de transportes públicos
Andar de transportes públicos
©DR

Calma: os transportes públicos não servem só para nos levar do ponto A aos restantes pontos do abecedário. Alguns também servem para lavar as vistas. Como o icónico Eléctrico 28, incontornável na hora de falar de passeios. Do Martim Moniz aos Prazeres há muita Lisboa para (re)conhecer. A Graça, a Sé, o Chiado, a Estrela: tudo cabe neste percurso criado em 1985. Porque em percurso vencedor, toda a gente sabe que não se mexe.

> A partir da Praça do Martim Moniz, até ao Campo de Ourique. 3,10€

+ Se quiser mais ideias de transportes públicos em que andar, também já fizemos essa lista.

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Respirar ar puro

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto
Respirar ar puro
Respirar ar puro
©Arlindo Camacho

Se é mais de caminhadas na natureza, rume a Monsanto. Arena de piqueniques, mega-pavilhão polidesportivo sem tecto e destino de eleição para apreciadores de baloiços e escorregas, o pulmão da cidade é muito mais do que aquele lugar onde se vai uma vez por ano a um casamento. Basta imprimir o mapa e dar às pernas.

> Parque Florestal de Monsanto. Aberto 24/7. Entrada livre

+ Se preferir, para fãs de passeios ao ar livre, também vale a pena sair da cidade e ir até Sintra, até porque é lá que ficam algumas das melhores piscinas naturais de Portugal. Em Cascais, há outras tantas propostas, quase todas com vista para o mar. E algumas nem custam nada: por exemplo, o percurso da Duna da Cresmina, cujos passadiços levam até à Praia do Guincho; ou as rotas pedestres auto-guiadas – o município disponibiliza online todos os mapas de que vai precisar. Já para passeios em grupo, o melhor é juntar-se à equipa do SAL – Sistemas de Ar Livre, uma empresa de animação turística que organiza passeios mensais na vila, muitas vezes gratuitos.

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