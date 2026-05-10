11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei

Uma bicicleta-bar? Há – e não, nunca ninguém caiu, nem mesmo no momento em que se inverte o sentido de marcha e se rasa o limite do passeio. Começa-se no Café In, perto do MAAT, e segue-se em direcção às Docas. Depois é voltar para trás, num percurso que dura cerca de uma hora. Pelo caminho, vão-se servindo cervejas de pressão, rosé, sangria ou bebidas com gás. Da nossa experiência, basta uma só pessoa a pedalar para pôr a máquina em marcha, mas é mais fácil se derem todos à perna. E prepare a playlist no telemóvel, porque há som a sair do tecto.

> Bike Bar Tours. Tel. 91 787 6210. Desde 30€/pax, mínimo de seis pessoas