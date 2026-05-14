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Lisboa

Lisbon Helicopters
©Andre Garcez | Lisbon Helicopters
©Andre Garcez

Os melhores passeios em Lisboa por céu e mar

Para conhecer a cidade pintada em tons de azul, embarque num destes passeios em Lisboa por céu e mar.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Estar com os pés em terra firme é sobrestimado. Estar fora dos nossos elementos é sempre mais entusiasmante do que pôr um pé à frente do outro, desde que não tenha vertigens ou hidrofobia. Se não sofrer destas maleitas siga estas sugestões pelas alturas, de balão ou de helicóptero, Atlântico fora de cana em riste, ou apenas a encurtar caminho para alcançar a outra margem. Por céu ou por mar, e sempre tom sobre tom. Azulinho, claro. Estes são os melhores passeios em Lisboa por céu e mar – com os pés nada assentes na terra e a cabeça sempre nas nuvens.

Recomendado: Os melhores passeios para fazer este mês

Os melhores passeios em Lisboa por céu e mar

Helicóptero

Helicóptero
Helicóptero
©Andre Garcez

O conceito de “vista panorâmica sobre a cidade” nunca mais será o mesmo depois de um passeio a bordo de um Robinson R44. São 15 minutos de helicóptero para descobrir uma nova perspectiva da cidade, dos telhados do MAAT à expressão facial do Cristo Rei. Só tem de escolher que rota quer fazer, em Lisboa, Sintra, Cascais ou até na Lagoa de Albufeira. Os preços começam nos 291,62€ para até três passageiros.

Portugal Helicopters. Tel. 91 567 9851/e-mail (info@lisbonhelicopters.com). Desde 291,62€

SABER MAIS

Teleférico

Teleférico
Teleférico
©DR

É uma das heranças da Expo 98 e uma daquelas atracções capazes de conquistar a família em peso. O teleférico do Parque das Nações é um meio de transporte por cabo que oferece vistas para mais tarde recordar. Se procura alternativa, tem também o teleférico do Zoo, uma atracção que permite sobrevoar a fauna durante cerca de 20 minutos, incluída no preço do bilhete de acesso, até 29,45€.

Telecabne de Lisboa. Seg-Dom 11.00-19.00 (14 Mar-21 Mai e 14 Set-23 Out), 10.30-20.00 (22 Mai-13 Set) e 11.00-18.00 (24 Out-12 Mar . Ida e volta: 9,50€ (adultos), 6,50€ (crianças), grátis até aos dois anos

SABER MAIS
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HIPPOtrip

HIPPOtrip
HIPPOtrip
© Arlindo Camacho

Não é carne nem peixe, nem barco nem autocarro. Define-se como um anfíbio e diz que deve comprar bilhetes com antecedência porque apesar de ser uma espécie estranha (ou por isso mesmo) toda a gente a procura. Faça chuva ou faça sol, o Hippotrip circula pelas ruas de Lisboa, debita histórias e lendas engraçadas, e encerra as andanças com um mergulho no Tejo adentro.

Doca de Santo Amaro, Edifício Hippotrip. Out-Mar: Seg-Dom 10.00/ 12.00/ 14.10/ 16.10; Abr-Set: Seg-Dom 10.00/ 12.00/ 14.10/ 16.10/ 18.15. 20€ (crianças) e 30€ (adultos), com acréscimo de 4€ nos meses de Julho e Agosto

SABER MAIS

Balão de ar quente

Balão de ar quente
Balão de ar quente
DR

Andar nas nuvens pode ser incrível. Os passeios de balão de ar quente da WindPassenger, uma empresa de Coruche, são realizados sempre ao nascer do sol e existem vários percursos e preços. Há um que permite ver a capital lá do alto: não passa exactamente por Lisboa devido às rotas dos aviões, mas anda ali na zona da Expo, em direcção a Alcochete. Quanto a roupa e calçado adequado, a empresa indica que a temperatura a 5000 pés (1524m) não é tão diferente da sentida no solo.

Wind Passenger. Várias datas e horários. A partir de 174,90€

SABER MAIS
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Coasteering

Coasteering
Coasteering
Fotografia: Arlindo Camacho

Se levar à letra a definição do verbo “passear” do dicionário Priberam – “caminhar passo a passo; andar vagarosamente a pé, a cavalo ou em carruagem, para fazer exercício ou para distracção” –, não vai perceber o que está a fazer o coasteering nesta lista. É que este passeio de uma manhã ou tarde pela costa da Arrábida vai muito além da caminhada, incluindo natação, escalada, rapel e saltos para a água de uma altura máxima de oito metros. Não bastam uns bons ténis: é preciso vestir fato de surf e usar capacete. As luvas não são obrigatórias, mas dão jeito na altura de andar como os lagartos, agarrado às rochas. A Vertente Natural tem vários percursos disponíveis, com diferentes níveis de dificuldade. Todos prometem vistas inesquecíveis.

Vertente Natural. 21 084 89 19. Desde 45€/pax

SABER MAIS

Pequeno cruzeiro

Pequeno cruzeiro
Pequeno cruzeiro
©Caminhando

A operadora Caminhando anda, como o próprio nome indica, muito a pé, mas também se aventura por outros campeonatos. E falamos em pequenos cruzeiros ao pôr-do-sol, no rio Tejo, e com provas de vinho incluídas, normalmente um branco, um tinto e um licoroso. Mas para os lados de Santarém para desenjoar um bocadinho e admirar o casario de Aldeias Avieiras da aldeia de Escaroupim, uma excelente opção também para uma escapadinha de fim-de-semana.

Caminhando. Várias datas e horários. Tel. 966 589 269 Desde 28€/pax

SABER MAIS
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Barco de pesca

Barco de pesca
Barco de pesca
Fotografia: Francisco Romão Pereira

Chama-se Noa Asiri e é um barco de pesca tipicamente português, mas foi construído para servir como um “mini-lounge marítimo”, como o descreve Inês Schlingensiepen, a mulher do mar que o trouxe do Algarve para a capital e o nomeou em homenagem à filha. É com ele que faz passeios entre Lisboa e Cascais, mostrando as diferentes realidades e vivências das nossas margens, entre a indústria, a pesca e o lazer. Tem programas durante todo o ano, normalmente com duas horas de duração e catering.

Oceanscape. Desde 53€/pessoa

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