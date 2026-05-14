É uma das heranças da Expo 98 e uma daquelas atracções capazes de conquistar a família em peso. O teleférico do Parque das Nações é um meio de transporte por cabo que oferece vistas para mais tarde recordar. Se procura alternativa, tem também o teleférico do Zoo, uma atracção que permite sobrevoar a fauna durante cerca de 20 minutos, incluída no preço do bilhete de acesso, até 29,45€.

Telecabne de Lisboa. Seg-Dom 11.00-19.00 (14 Mar-21 Mai e 14 Set-23 Out), 10.30-20.00 (22 Mai-13 Set) e 11.00-18.00 (24 Out-12 Mar . Ida e volta: 9,50€ (adultos), 6,50€ (crianças), grátis até aos dois anos