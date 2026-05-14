Helicóptero
O conceito de “vista panorâmica sobre a cidade” nunca mais será o mesmo depois de um passeio a bordo de um Robinson R44. São 15 minutos de helicóptero para descobrir uma nova perspectiva da cidade, dos telhados do MAAT à expressão facial do Cristo Rei. Só tem de escolher que rota quer fazer, em Lisboa, Sintra, Cascais ou até na Lagoa de Albufeira. Os preços começam nos 291,62€ para até três passageiros.
Portugal Helicopters. Tel. 91 567 9851/e-mail (info@lisbonhelicopters.com). Desde 291,62€