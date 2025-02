Cinco coisas que não sabe sobre os táxis

O que sabe sobre os táxis? Ligámos a máquina do tempo aqui na Time Out (e o taxímetro) para recolher cinco curiosidades.

1 – Os primeiros quatro táxis chegaram a Lisboa em 1907, mas o primeiro serviço de táxis oficial nasceu por cá em 1925, quando um grupo de motoristas criou a Cooperativa Lisbonense de Chauffeurs. Começou com 50 funcionários e 11 carros Citroën, um número que depressa aumentou.

2 – Antes dos táxis o transporte fazia-se nas chamadas tipóias, carruagens puxadas por um cavalo.

3 – Primeiro veio o taxímetro e só depois o nome táxi, um encurtamento da palavra. O aparelho foi inventado em 1907 pelo alemão Wilhelm Bruhn e só chega a Portugal na década de 20. Se for fã de taxímetros, de peças vintage ou, idealmente, das duas coisas, faça uma visita ao OLX. O mais caro vale 500€.

4 – Desde 1989 que há uma rua em Lisboa chamada Rua dos Táxis Palhinhas, nome que a Cooperativa Lisbonense de Chauffeurs dava aos seus veículos. Fica no centro de Carnide e não é a única rua da freguesia que homenageia a profissão: a Rua Augusto Macedo lembra esse taxista com dois milhões de quilómetros no currículo e que esteve ao serviço durante 70 anos. A sua vida deu um filme em 1996: Taxi Lisboa, do alemão Wolf Gaudlitz. O seu Oldsmobile F-28 está nas mãos do município.

5 - Em 1993, passa a ser obrigatório mudar a cor dos táxis para bege-marfim, mas seis anos depois a cor do veículo fica à escolha do freguês, ou melhor, do proprietário do veículo, que pode optar entre esta cor e o antigo verde-mar e preto.