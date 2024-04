Celebrações Rock Rendez Vous: conversas, documentário e exposição no Avenidas

A Time Out diz

O ciclo de conversas da programação de celebrações do Rock Rendez Vous (RRV) começa este sábado, 20 de Abril, às 16.00, com uma primeira conversa, que tem como tema “Rock Rendez Vous – Memórias (des)focadas e sem flash” e conta com a moderação de Henrique Amaro e Pedro Félix e a participação de Luís Carlos Amaro, Ana Cristina Ferrão, Álvaro Rosendo e Rui Vasco. A segunda acontece a 17 de Maio, sexta, pelas 19.00, e chama-se “Da plateia ao palco era meio metro de distância”. É moderada por Henrique Amaro e Pedro Félix e conta com a participação de Kalú, Tó Trips e Pita.

Ambas as conversas se inspiram no livro Rock Rendez Vous – Uma História em Imagens, do designer gráfico Luís Carlos Amaro, editado pela Tinta da China e que foi lançado também no Avenidas, a 11 de Abril.

A 11 de Maio, sábado, pelas 16.00, é exibido o documentário Rock Rendez Vous – A Revolução do Rock, de Ricardo Espírito Santo. Entretanto, até 31 de Maio pode ver a exposição "Rua da Beneficência, 175", de Henrique Amaro, Luís Carlos Amaro e Pedro Félix, com fotografias, parte delas inéditas, de Rui Vasco, Peter Machado, Álvaro Rosendo, Céu Guarda, Pedro Lopes, Rui Faísca e Fred Somsen.

Avenidas – Um Teatro em Cada Bairro. Rua Alberto de Sousa, 10 A (Bairro de Santos). 11 Abr-31 Mai. Seg-Sex 09.30-18.30. Para as conversas (20 Abr e 17 Mai), inscreva-se em umteatroemcadabairro.avenidas@