A Time Out diz

Quinta-feira, dia 11 de Abril, inaugura no Espaço Avenidas a exposição "Rua da Beneficência, 175", que revisita o ambiente do mítico Rock Rendez Vous, com fotografias inéditas. A exposição acompanha o lançamento do livro Rock Rendez Vous – Uma História em Imagens, da Tinta da China, que documenta, com fotografias a preto e branco, a vida da antiga catedral do rock em Lisboa, entre 1980 e 1990. Leia mais aqui. A exposição é parte de uma iniciativa que inclui um ciclo de conversas, com o mesmo nome, que começará dia 20 de Abril, também no Avenidas.

O lançamento do livro é às 18.00 e a inauguração da exposição, às 19.00. Para as conversas, inscreva-se em umteatroemcadabairro.avenidas@cm-lisboa.pt.

Espaço Avenidas (Museu da República e Resistência). Rua Alberto de Sousa, 10 A (Bairro de Santos). 11 Abr-31 Mai. Seg-Sex 09.30-18.30. Inauguração 11 Abr (Qui) 18.00/ livro e 19.00/exposição