Na Casa da América Latina, o Dia Mundial da Poesia vai ser celebrado com duas datas festivas de entrada gratuita. Na quinta-feira, 21 de Março, a partir das 19.00, o programa é dedicado à poesia colombiana, com leituras de poemas. Destaca-se ainda a presença da cantora Mónica Giraldo, que musicou o poema “Digo-te Por Isso/Te Digo Por Eso”, da portuguesa Filipa Leal, e que fez também uma versão da canção “Todas As Coisas”, de Mafalda Veiga, com quem vai gravar o tema. Já no domingo, dia 23, há Festa da Poesia, das 15.00 às 20.00, com um espaço de venda de livros de poesia e comida latino-americana. A agenda inclui, entre outras propostas, uma conversa sobre a publicação em portugal da poesia de Roberto Bolaño, com o editor Francisco José Viegas e o tradutor Carlos Vaz Marques, bem como o lançamento de Cuaderno de Septiembre, de Juan Gabriel Vásquez, que contará com a presença do próprio autor e da cantora cubana Lindiana Murphy.