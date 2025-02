Está na altura de cortar o cabelo? Conheça os novos cabeleireiros em Lisboa

De cabeleireiros estava a cidade cheia, mas um do calibre GxBar já tardava. O salão oferece serviços de unhas, cabelo e maquilhagem, mas, acima de tudo, quer criar uma comunidade em torno da beleza e do bem-estar. No departamento de unhas, pode optar pelo serviço completo de manicure, que inclui remoção de verniz, manicure e gelinho (apenas uma cor), e nail art. No que toca ao cabelo, há tratamentos de hidratação profunda e anti-queda, serviços de corte, de texturização, penteados de noiva, coloração e tonalização. Na maquilhagem, pode optar por vários looks, consoante a ocasião. O salão, de origem ucraniana, já conta com duas moradas – uma nas Amoreiras, outra no Parque das Nações – e, em breve, abrirá um terceiro espaço no Porto.