Feira do Livro de Lisboa: um passeio no Parque [fotogaleria]

O Parque Eduardo VII é palco da Feira do Livro de Lisboa até 16 de Junho. Fomos espreitar os 350 pavilhões no dia de abertura.

A Feira do Livro de Lisboa arrancou na quarta-feira, 29 de Maio, às 12.00. Passava pouco das 13.00 quando a visitámos. Estava muito calor, com o sol a abençoar (ou a fustigar) os primeiros visitantes – quem levou cães, agradeceu o regresso do RefresCão.

Além das esplanadas e dos pontos de leitura, onde encontrámos vários leitores a ler ou só a descansar da romaria, havia vários passeantes, desde famílias com crianças até leitores solitários com uma missão muito importante: encontrar os livros do dia e os melhores descontos nas obras dos seus autores preferidos, claro.

Entre as bancas antigas e as novas, há algumas novidades dignas de nota, como o LeYaTok, um espaço do grupo LeYa dedicado a jovens adultos, onde é possível tirar fotografias e ganhar prémios, ou o poiso do projecto literário À/Parte, que se estreia na feira – a co-fundadora, Ana Pimentel, espera surpreender os leitores.

Se ainda não teve oportunidade de ver a feira com os seus próprios olhos, espreite a nossa fotogaleria, que estará em constante actualização até 16 de Junho. Talvez se inspire a sair de casa para ver as vistas, gastar o ordenado numa pilha de livros novinha em folha ou aproveitar a programação paralela, que inclui desde lançamentos de livros e sessões de autógrafos até concertos, cinema e workshops.

Parque Eduardo VII. 29 Mai-16 Jun, Seg-Qui 12.00-22.00, Sex e vésperas de feriado 12.00-23.00, Sáb 10.00-23.00 e Dom e feriados 10.00-22.00. Entrada livre

