O que não pode perder no Temps d'Images

Um mês inteirinho a desejar uma longa vida à imagem, à performance, à música e ao teatro – eis um possível resumo do Temps d’Images. Arranca na sexta-feira e estende-se até dia 1 de Dezembro num sem- -fim de espaços da cidade: é o caso do Palacete Gomes Freire, CAL, Teatro do Bairro Alto, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, Rua das Gaivotas 6, Cinema Ideal, LU.CA – Teatro Luís de Camões ou Musicbox. A relação entre arte ao vivo e imagem é o mote e quer-se assim ao longo de um mês. Ainda que a programação seja intercalada, há praticamente todas as semanas uma peça, um filme ou uma performance à sua espera. Atente nas nossas sugestões do que não pode perder ao longo do festival.

