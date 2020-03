O silêncio que invade Lisboa Há muito a acontecer na cidade, mas, de Março a Maio, isos não significa necessariamente caos e ruído. É o festival "As Coisas Fundadas no Silêncio".

Conferências, performances, workshop, cinema, música. De 3 de Março a 31 de Maio, o festival As Coisas Fundadas no Silêncio baixa os decibéis da cidade e leva-nos a pensar sobre a forma como o quotidiano pode produzir ruido. A programação passa por nove locais, de Alvalade à Avenida da Liberdade, reflectindo sobre o silêncio e envolvendo várias disciplinas artísticas, da performance ao cinema, chegando também às ciências naturais, sociais e humanas. Com o poema "Instante" de Sophia de Mello Breyner Andresen como ponto de partida, As Coisas Fundadas no Silêncio, mais do que um festival multidisciplinar, é um manifesto à existência.

